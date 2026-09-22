Ερντογάν: Ζήτησε ξανά από το βήμα του ΟΗΕ την αναγνώριση δύο κρατών στην Κύπρο

«Επιθυμούμε τα υφιστάμενα ζητήματα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο να επιλυθούν στη βάση των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο», ανέφερε ο Τούρκος Πρόεδρος.

Ο Ερντογάν επανέφερε, παράλληλα, την πρότασή του για τη διεξαγωγή Διάσκεψης για την Ανατολική Μεσόγειο, υποστηρίζοντας ότι μια τέτοια πρωτοβουλία θα μπορούσε να συμβάλει στη δημιουργία «κοινού πεδίου συνεννόησης». «Με την ευκαιρία αυτή, επαναλαμβάνω σήμερα για ακόμη μία φορά την έκκληση που έχω απευθύνει στις Γενικές Συνελεύσεις των Ηνωμένων Εθνών», είπε.

Η Άγκυρα έχει επανειλημμένως παρουσιάσει τη διάσκεψη αυτή ως μηχανισμό στον οποίο θα συμμετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένης της τουρκοκυπριακής πλευράς. Η ίδια θέση έχει διατυπωθεί από τον Ερντογάν και σε προηγούμενες ομιλίες του στον ΟΗΕ.

Επανέφερε τη θέση περί «κυριαρχικής ισότητας» στο Κυπριακό

Στη συνέχεια ο Τούρκος Πρόεδρος αναφέρθηκε στο Κυπριακό, επιμένοντας στη θέση της Άγκυρας περί δύο χωριστών οντοτήτων στο νησί και ζητώντας να αναγνωριστεί, όπως είπε, η «κυριαρχική ισότητα» των Τουρκοκυπρίων. «Πρέπει να κατοχυρωθούν η κυριαρχική ισότητα και το ισότιμο διεθνές καθεστώς του τουρκοκυπριακού λαού και να τερματιστεί πλέον η απάνθρωπη απομόνωση στην οποία έχει υποβληθεί», δήλωσε.

Ο Ερντογάν κατέληξε με νέα έκκληση προς τα κράτη-μέλη του ΟΗΕ: «Καλώ τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει την “Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου” και να συνάψει μαζί της πολιτικές, διπλωματικές και οικονομικές σχέσεις».

Πρόκειται για θέση που η Τουρκία προβάλλει τα τελευταία χρόνια ως βάση για λύση δύο κρατών στην Κύπρο. Στις προηγούμενες παρεμβάσεις του στη Γενική Συνέλευση, ο Ερντογάν είχε επίσης ζητήσει διεθνή αναγνώριση της αυτοαποκαλούμενης «ΤΔΒΚ».

Σφοδρή επίθεση στο Ισραήλ για τη Γάζα

Το μεγαλύτερο βάρος της ομιλίας του Ερντογάν δόθηκε στη Γάζα, όπως άλλωστε αναμενόταν πριν από την παρουσία του στη Γενική Συνέλευση.

Ο Τούρκος Πρόεδρος χρησιμοποίησε ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα κατά του Ισραήλ, χαρακτηρίζοντας τη Γάζα «το πιο απάνθρωπο και ντροπιαστικό στρατόπεδο συγκέντρωσης της εποχής μας» και «το μεγαλύτερο νεκροταφείο παιδιών στον κόσμο».

Κατηγόρησε το Ισραήλ για «κρατική τρομοκρατία» και «γενοκτονική νοοτροπία» και αναφέρθηκε σε σχεδόν 74.000 Παλαιστινίους νεκρούς. Σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές της Γάζας, ο απολογισμός των νεκρών έχει ξεπεράσει τους 73.000, αριθμός που περιλαμβάνει τόσο αμάχους όσο και μαχητές. Το Ισραήλ απορρίπτει τις κατηγορίες περί γενοκτονίας και υποστηρίζει ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις του έχουν ως στόχο τη Χαμάς.

Ο Ερντογάν κάλεσε τα κράτη-μέλη των Ηνωμένων Εθνών να ασκήσουν «μεγαλύτερη πίεση» στο Ισραήλ και ζήτησε να αρχίσει «χωρίς καθυστέρηση» η ανοικοδόμηση της Γάζας.

«Οι προσπάθειες να πνιγεί ένα παλαιστινιακό κράτος θα αποτύχουν»

Ο Τούρκος Πρόεδρος επανέλαβε τη στήριξή του στη λύση των δύο κρατών, με ένα ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος στα σύνορα του 1967 και με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ.

Υποστήριξε ότι οι προσπάθειες να αποτραπεί η δημιουργία παλαιστινιακού κράτους «θα αποτύχουν» και κάλεσε τις χώρες που δεν το έχουν πράξει να προχωρήσουν στην αναγνώριση της Παλαιστίνης.

Η Άγκυρα έχει καταστήσει την παλαιστινιακή υπόθεση κεντρικό ζήτημα των παρεμβάσεων του Ερντογάν στις τελευταίες Γενικές Συνελεύσεις του ΟΗΕ, με τον ίδιο να ζητεί συστηματικά διεθνή δράση κατά των ισραηλινών επιχειρήσεων.

Μήνυμα στην Ευρώπη: Δεν γίνεται ασφάλεια χωρίς την Τουρκία

Ο Τούρκος Πρόεδρος έστειλε μήνυμα και προς την Ευρώπη, υποστηρίζοντας ότι η ήπειρος δεν μπορεί να γίνει «ισχυρότερη ή ασφαλέστερη» αποκλείοντας την Τουρκία από την αρχιτεκτονική ασφαλείας της. Η αναφορά αυτή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Άγκυρα επιχειρεί να αναδείξει τον ρόλο της ως στρατιωτικής δύναμης του ΝΑΤΟ και ως κρίσιμου παράγοντα για την ευρωπαϊκή άμυνα.

Ο Ερντογάν αναφέρθηκε επίσης στην ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας της Τουρκίας μέσω της αμυντικής της σύμπραξης με το Πακιστάν και τη Σαουδική Αραβία.

Ο Πρόεδρος της Τουρκίας ζήτησε επίσης τη μεταρρύθμιση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, υποστηρίζοντας ότι αδυνατεί να εκπληρώσει το καθήκον του, σε ό,τι αφορά τη διαφύλαξη της ειρήνης.

Πηγή: Πρώτο Θέμα