Ρονάλντο, 50 χρόνια «Φαινόμενο»: Ο επιθετικός που έκανε τους καλύτερους αμυντικούς να νιώθουν ανήμποροι

Τάδε έφη Ρονάλντο Λουίζ Ναζάριο Ντα Λίμα η αλλιώς «Το φαινόμενο» όπως αποκάλεσαν τον κατά πολλούς ειδήμονες καλύτερο επιθετικό όλων των εποχών.

Σήμερα κλείνει τα 50 του χρόνια, αν και σύμφωνα με πηγές η 22α Σεπτεμβρίου 1976 είναι η μέρα που οι γονείς του δήλωσαν τη γέννησή του σε ληξιαρχείο του Ρίο Ντε Τζανέιρο, αφού είχε δει για πρώτη φορά τον κόσμο τέσσερις ημέρες νωρίτερα.

Σχεδόν ούτε δύο δεκαετίες μετά ο Ρονάλντο έβγαζε μάτια στην Κρουζέιρο έχοντας ξεκινήσει να χαζεύει αμυντικούς από τα 14, αρχικά στην ομάδα της γειτονιάς του τη Social Ramos Club και ακολούθως στην Sao Christovao.



Ήταν θέμα χρόνου να έρθει στην Ευρώπη και να γίνει «το φαινόμενο» ένας ασταμάτητος επιθετικός, που δεν ακολουθούσε την πεπατημένη, ξενυχτούσε πολύ ακόμη και την προηγούμενη του αγώνα, χωρίς αυτό να τον εμποδίζει να κάνει εξωπραγματικά πράγματα με την μπάλα στα πόδια.





Η αφρόκρεμα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου υποκλίνεται

Ο Κάρλες Πουγιόλ δεν ξέχασε ποτέ την πρώτη φορά που έπαιξε με την Μπαρτσελόνα αντίπαλος του Ρονάλντο, ο οποίος αγωνιζόταν στη Ρεάλ σε ένα El Classico.



«Ήταν σαν να μη υπήρχε στο γήπεδο» έχει πει χρόνια μετά «όμως μια στιγμή έπαιξε ένα γρήγορο 1-2 με τον Ζιντάν, προσποιήθηκε ότι θα πάει αριστερά και έφυγε αμέσως δεξιά με μια ταχύτητα που δεν είχα ξαναδεί. Προσπάθησα να...κρατηθώ από την φανέλα του για να τον σταματήσω αλλά δεν τα κατάφερα. Έπεσα στο έδαφος και πρέπει να πω ότι μάρκαρα πολλούς στην καριέρα μου αλλά ο Ρονάλντο ήταν κάτι που δεν είχα ξαναδεί. Όταν ήθελε να σε ντριμπλάρει σε ντρίμπλαρε και δεν μπορούσες να κάνεις τίποτε, παρά μόνο να ευχηθείς ότι δεν θα σε ξεφτιλίσει κιόλας».



Λόγια ενός από τους καλύτερους αμυντικούς που αντικατοπτρίζουν τον «τρόμο» που σκόρπαγε ο Ρονάλντο με την μπάλα στα πόδια του.

Η ασύλληπτη επιτάχυνση, οι τρομερές τρίπλες πάνω σε δύο ή και τρεις αμυντικούς πριν σκοράρει έγραψαν μια ξεχωριστή ιστορία στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.



Όταν ρώτησαν τον παλαίμαχο πλέον Αλεσάντρο Νέστα αν θα μπορούσε να μαρκάρει τον Χάλαντ είπε ναι, συμπληρώνοντας: «Με έναν παίχτη ένιωσα ότι δεν μπορούσα να κάνω τίποτε, γιατί ξεχώριζε απ’ όλους κι αυτός ήταν ο Ρονάλντο “το φαινόμενο”».





Η φανέλα του βρίσκεται σε περίοπτη θέση στο μουσείο της Μίλαν



Ο Πεπ Γκουαρντιόλα, ο Φάμπιο Καπέλο, ο Ζοζέ Μουρίνιο δήλωσαν ότι αυτός ο υπέρβαρος πολλές φορές στράικερ ήταν ότι καλύτερο έχουν δει τα μάτια τους.



Όταν τον υπέγραψε η Μίλαν ζύγιζε 100 κιλά και ο Κάρλος Αντσελότι του είπε πριν από το πρώτο ματς ότι δεν θα τον βάλει γιατί έπρεπε να χάσει βάρος.



Ο Ρονάλντο τον ρώτησε αν θέλει να σκοράρει ή να τρέχει μέσα στο γήπεδο και ο μεγάλος Ιταλός προπονητής τον έβαλε τελικά στο παιχνίδι όπου ο Βραζιλιάνος σκόραρε δύο φορές.



Στα 21 του χρόνια κέρδισε την πρώτη του χρυσή μπάλα, είχε ήδη ξεπεράσει τα 100+ γκολ από τα 19 του και είχε κερδίσει τον τίτλο του καλύτερου παίχτη της χρονιάς το 1996, το 1997 και το 2002, ενώ ήταν το τρίτο πιο δημοφιλές πρόσωπο μετά τον Πάπα και τον Πλανητάρχη.







Ο θρίαμβος και η ατυχία

Σκόραρε περισσότερα από 400 γκολ στην καριέρα του, ενώ στα 88 από αυτά πέρασε και τον τερματοφύλακα, κάτι που δεν έχει επιτύχει κανείς άλλος.



Ο Ροναλντίνιο τον είχε σαν ίνδαλμα, ο πολύς Ζλάταν Ιμπραίμοβιτς είπε ότι «αυτά που έκανε δεν νομίζω ποτέ να τα κάνει κανείς άλλος» και ο Ντέιβιντ Μπέκαμ δεν ξέχασε ποτέ την ημέρα που τον έκανε «γιο-γιο» στην προπόνηση της Ρεάλ Μαδρίτης.



Δεν λάτρευε τις προπονήσεις, εν αντιθέσει με τα πάρτι και τα ξενύχτια, κάτι που αντιλήφθηκε πολύ καλά ο Κριστιάν Βιέρι, όταν τον είχε συμπαίχτη στην Ίντερ.

Ο Ρονάλντο σχεδόν κάθε βράδυ πήγαινε στο σπίτι του και το παρέσερνε σε ολονύχτιες εξόδους που τελείωναν λίγο πριν ξημερώσει, όμως το απίστευτο ήταν ότι στην προπόνηση ο Βραζιλιάνος πέταγε ενώ ο Ιταλός σερνόταν.



Μάλλον ήταν «Άλιεν» (το γνωστό κινηματογραφικό εξωγήινο πλάσμα) όπως τον χαρακτήρισε ο Τζιανλουίτζι Μπουφόν, το οποίο νικήθηκε μόνο από τους δύο πολύ σοβαρούς τραυματισμούς που σημάδεψαν την καριέρα του.







Κι αν αμφιβάλλουν κάποιοι ο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα όταν ρωτήθηκε ποιον θεωρεί τον μεγαλύτερο ποδοσφαιριστή όλων των εποχών δεν δίστασε ούτε λεπτό να απαντήσει: «Ο Ρονάλντο. Είναι το καλύτερο εννιάρι που έχω δει να παίζει. Χωρίς τους τραυματισμούς ο Ρονάλντο θα ήταν μακράν ο καλύτερος ποδοσφαιριστής στην ιστορία του αθλήματος. Ήταν πολύ μπροστά από πολλούς άλλους παίχτες».

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα