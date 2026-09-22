Ελλάδα: Νεαροί έκρυβαν κάνναβη σε φοίνικες στο προαύλιο σχολείου

Όπως αναφέρει το neakriti.gr πρόκειται για έναν 20χρονο Έλληνα και έναν 23χρονο Αιγύπτιο οι οποίοι κατηγορούνται για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Οι δύο άνδρες και η κρυψώνα τους εντοπίστηκαν όταν ελέγχθηκαν από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης του Τμήματος Άμεσης Δράσης Χανίων.

Συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 38,37 γραμμάρια κάνναβης, μία ζυγαριά ακριβείας, τρεις τρίφτες κάνναβης, ένα αυτοσχέδιο τσιγάρο με μείγμα καπνού και κάνναβης, καθώς και δύο κινητά τηλέφωνα.

Παράλληλα, κατασχέθηκε το ποσό των 150 ευρώ, το οποίο σύμφωνα με την Αστυνομία προέρχεται από παράνομη δραστηριότητα.

Σε βάρος του 23χρονου Αιγύπτιου σχηματίστηκε επιπλέον δικογραφία για παραβίαση των περιορισμών διαμονής.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

Πηγή: protothema.gr