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ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Στον ανακριτή η γραμματέας των Γάκα-Θεοδωρόπουλου

 22.09.2026 - 12:48
Θάνατος Μαζωνάκη: Στον ανακριτή η γραμματέας των Γάκα-Θεοδωρόπουλου

Νέα στοιχεία εξετάζει ο ανακριτής στην έρευνα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, με την 28χρονη γραμματέα του ιατρείου στην οδό Καρνεάδου να καταθέτει σήμερα ενώπιον του.

Η μάρτυρας είχε εξεταστεί δύο φορές κατά το προανακριτικό στάδιο και η νέα κλήση της έγινε έπειτα από αίτημα της υπεράσπισης των δύο γιατρών που έχουν προφυλακιστεί για την υπόθεση.

Η πλευρά των κατηγορουμένων αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στη σημερινή κατάθεση, καθώς υποστηρίζει ότι μπορεί να φωτίσει το τι συνέβη στο ιατρείο κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα. Όπως αναφέρει, περίπου στις 15:30 προσήλθε ασθενής του 58χρονου γιατρού, ο οποίος παρέμεινε στον χώρο και ξάπλωσε στον καναπέ.

Σύμφωνα με την ίδια πλευρά, ο γιατρός ασχολήθηκε με τον ασθενή έως περίπου τις 16:10. Μάλιστα, στην ανάκριση έχει προσκομιστεί έγγραφο σύμφωνα με το οποίο στις 16:06 έγινε συνταγογράφηση εξετάσεων για τον συγκεκριμένο ασθενή.

Παράλληλα, κρίσιμο είναι το επόμενο διάστημα και για τους δύο προφυλακισμένους γιατρούς, καθώς μέχρι την Παρασκευή μπορούν να προσφύγουν στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών κατά των ενταλμάτων προσωρινής κράτησης.

Για τον 58χρονο, σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται το ενδεχόμενο να ζητήσει απευθείας από τον ανακριτή την αντικατάσταση της προσωρινής κράτησης με κατ’ οίκον περιορισμό και ηλεκτρονική επιτήρηση.

Πηγή: newsbomb.gr

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