Εικόνες σοκ στη Λεμεσό: Άστεγοι έκαναν «σπίτι» τους πάρκινγκ πολυκατοικίας - Ζουν κάτω από ομπρέλες

Στο σημείο, κοντά στον παραλιακό δρόμο της πόλης, περισσότερα από δύο άτομα φαίνεται να έχουν εγκατασταθεί κάτω από ομπρέλες, έχοντας μαζί τους μαγειρικά σκεύη και προσωπικά αντικείμενα. Ο χώρος αποτελεί ουσιαστικά το «σπίτι» τους, καθώς, σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν, διαμένουν εκεί σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες.

Για την κατάσταση μίλησε στην εκπομπή η κοινωνική λειτουργός του Κέντρου Σχεδία, Βαλεντίνα Κυριάκου, εξηγώντας ότι το συγκεκριμένο περιστατικό είναι γνωστό στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Όπως ανέφερε, το Κέντρο Σχεδία έχει πραγματοποιήσει αρκετές επιτόπιες προσεγγίσεις, σε συνεργασία και με τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας και τις υγειονομικές υπηρεσίες του Δήμου Λεμεσού.

Ωστόσο, όπως εξήγησε, πρόκειται για περιπτώσεις στις οποίες οι άνθρωποι δεν επιθυμούν να συνεργαστούν με τις υπηρεσίες.

«Εμείς προσπαθούμε, για ανθρωπιστικούς λόγους, να προσεγγίζουμε τα άτομα και να τους προσφέρουμε όλα τα απαραίτητα δικαιώματα που δικαιούνται να έχουν», ανέφερε.

Το νομικό ζήτημα

Σύμφωνα με την κα Κυριάκου, ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αρμόδιες υπηρεσίες είναι και το νομικό πλαίσιο, καθώς ο συγκεκριμένος χώρος αποτελεί ιδιωτική περιουσία και ανήκει σε αρκετούς συνιδιοκτήτες.

Όπως ανέφερε, οι συνιδιοκτήτες έχουν συνεργαστεί με τον Δήμο, ώστε να βρεθεί τρόπος απομάκρυνσης των ατόμων από το σημείο και να καταστεί δυνατός ο καθαρισμός του υπόγειου χώρου στάθμευσης.

Παράλληλα, σημείωσε ότι και μέσα στην ίδια την πολυκατοικία έχουν εντοπιστεί άτομα που διαμένουν σε χώρους οι οποίοι κρίθηκαν ακατάλληλοι. Για τις περιπτώσεις αυτές, όπως είπε, έχουν ενημερωθεί οι αρμόδιες υπηρεσίες και η Αστυνομία.

Η κοινωνική λειτουργός εξήγησε πως το Κέντρο Σχεδία δεν είναι καταφύγιο, αλλά κέντρο ημέρας, όπου τα άτομα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες όπως μπάνιο, ξεκούραση, στήριξη για επιδόματα, κοινωνική και εργασιακή καθοδήγηση, καθώς και βοήθεια για εξεύρεση στέγης μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών.

Όπως είπε, ωστόσο, «πρέπει να συνεργαστούν».

Σε ερώτηση γιατί ορισμένα άτομα δεν αποδέχονται τη βοήθεια, ανέφερε ότι σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχουν ζητήματα ψυχοπαθολογίας, ενώ τόνισε πως οι υπηρεσίες δεν μπορούν να εξαναγκάσουν κάποιον να απομακρυνθεί από έναν χώρο όταν δεν υπάρχει συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο που να το επιτρέπει.

«Δεν υπάρχει νομοθεσία που να λέει ότι από τη στιγμή που είναι εκεί το άτομο πρέπει να το συλλάβουμε ή να το απομακρύνουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Για τη συγκεκριμένη περίπτωση, πάντως, το Κέντρο Σχεδία έχει ήδη προχωρήσει σε νομικές ενέργειες, σε συνεργασία με δικηγόρο, προκειμένου να εξεταστεί ο τρόπος απομάκρυνσης των ατόμων από το σημείο.