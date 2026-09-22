Σπαρακτικό το τελευταίο αντίο στον 3χρονο που έχασε τη ζωή μετά από πτώση από πολυκατοικία στην Έγκωμη

Συγκεκριμένα η οικογένεια ανακοίνωσε ότι η τελετή αποχαιρετισμού θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2026, στη Λεμεσό και θα αρχίσει με τον αποχαιρετισμό και το προσκύνημα στο Archangel Funeral Services, στην οδό Ναυαρίνου 32, από τις 10:30 έως τις 11:30 το πρωί.

Στις 12:45 θα ακολουθήσει νεκρώσιμη προσευχή στο τζαμί Arnaut και στη συνέχεια η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο Μουσουλμανικό Κοιμητήριο Πολεμιδιών Καρμιού, στην Κάτω Πολεμίδια. Μετά την ταφή θα ακολουθήσει δεξίωση στο MMS No 5 – Mini Mall Stores, στην οδό Βασιλέως Κωνσταντίνου 5, στη Λεμεσό.

«Ένας μικρός άγγελος που συνεχίζει να φωτίζει τις καρδιές μας», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Υπενθυμίζεται ότι το περιστατικό σημειώθηκε ενώ στο διαμέρισμα βρίσκονταν οι γονείς του παιδιού, καθώς και το μικρότερο, ενάμισι έτους, αδελφάκι του. Σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση γεγονότα, το παιδί έπεσε από χώρο του διαμερίσματος στον έκτο όροφο, ο οποίος ήταν κλεισμένος με παράθυρα.

Στο σημείο είχε σπεύσει ασθενοφόρο και το παιδί μεταφέρθηκε σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Τραύματος του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά του.

Για την υπόθεση, συνελήφθησαν ο 32χρονος πατέρας και η 33χρονη μητέρα του Alpha μετά την έκδοση δικαστικών ενταλμάτων, στο πλαίσιο των ερευνών για τις συνθήκες θανάτου.

Οι δύο γονείς αφέθηκαν ελεύθεροι μετά την απόφαση του Γενικού Εισαγγελέα να μην ασκηθεί ποινική δίωξη εναντίον τους.