Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΑύριο αναχωρεί για τη Νέα Υόρκη ο Τουφάν Έρχιουρμαν
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αύριο αναχωρεί για τη Νέα Υόρκη ο Τουφάν Έρχιουρμαν

 22.09.2026 - 12:16
Αύριο αναχωρεί για τη Νέα Υόρκη ο Τουφάν Έρχιουρμαν

Αύριο, 23 Σεπτεμβρίου, αναχωρεί για τη Νέα Υόρκη ο Τουφάν Έρχιουρμαν όπου τη επομένη, 24 του μήνα θα έχει συνάντηση με τη Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν.

Όπως μεταδίδουν Γενί Ντουζέν και Κίπρις ποστασί, ο κ. Έρχιουρμαν θα έχει συνάντηση με τον ΓΓ του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες το Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου. Θα επιστρέψει στα κατεχόμενα το βράδυ της Κυριακής 27 Σεπτεμβρίου γύρω στις 8.

Δεν έχουν ανακοινωθεί οι ώρες συναντήσεων του Τ/κ ηγέτη με τη κ. Ολγκίν και τον κ. Γκουτέρες.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τροχαίο στη Πάφο: Σε πάσσαλο της ΑΗΚ προσέκρουσε το σκυβαλοφόρο πριν ανατραπεί - Όλα τα νεότερα
Ραγίζουν καρδιές: Σήμερα το τελευταίο αντίο στον 16χρονο Γιώργο – Στα λευκά οι συμμαθητές του
Νέα δεδομένα στην Υπόθεση Μαζωνάκη: Αμερικάνος γιατρός ειδικός στην πλασμαφαίρεση «μίλησε» - Τα τρία μοιραία λάθη
Έφυγε από τη ζωή η Μαρία Καζαμία: Πότε θα γίνει η κηδεία - Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία
Mαρτυρία-σοκ για τον γιατρό του Μαζωνάκη: «Μου πρότεινε θεραπεία με σιδερένιους δονητές...»
«Φωτιά» στον ουρανό: Το εντυπωσιακό θέαμα που καθήλωσε – Μοναδικές φωτογραφίες

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ξέσπασε σε κλάματα ο Σαμπάνης για τον Μαζωνάκη: «Θα μου λείψει η φιλία και η φωνή του»

 22.09.2026 - 12:10
Επόμενο άρθρο

Μαρία Μαζωνάκη: «Θα ήθελα να μην πόνεσε, να μην κατάλαβε τίποτα, δεν ηρεμώ το βράδυ»

 22.09.2026 - 12:18
Κυπριακό: Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, βλέπει εξελίξεις, αλλά η Νέα Υόρκη, ακόμη ψάχνει την τριμερή

Κυπριακό: Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, βλέπει εξελίξεις, αλλά η Νέα Υόρκη, ακόμη ψάχνει την τριμερή

Με το βλέμμα στραμμένο στις «θετικές εξελίξεις» στο Κυπριακό, βρίσκεται στη Νέα Υόρκη ο Νίκος Χριστοδουλίδης, την ώρα όμως που το διπλωματικό σκηνικό παραμένει ρευστό και κανένα από τα κρίσιμα επόμενα βήματα, δεν μπορεί ακόμη να θεωρηθεί δεδομένο. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, εμφανίζεται να διακρίνει κινητικότητα στο παρασκήνιο και να επενδύει στο προσωπικό ενδιαφέρον του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες. Ωστόσο, την ίδια στιγμή, από την πλευρά των Ηνωμένων Εθνών, δεν έχει μέχρι στιγμής επιβεβαιωθεί ούτε καν η πραγματοποίηση μιας κοινής συνάντησης των δύο πλευρών, με τη Μαρία Άνχελα Ολγκίν.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κυπριακό: Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, βλέπει εξελίξεις, αλλά η Νέα Υόρκη, ακόμη ψάχνει την τριμερή

Κυπριακό: Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, βλέπει εξελίξεις, αλλά η Νέα Υόρκη, ακόμη ψάχνει την τριμερή

  •  22.09.2026 - 06:22
Τρεις για το χρίσμα του ΔΗΣΥ; Η απάντηση Δίπλαρου και το μήνυμα για την επόμενη μέρα - Βίντεο

Τρεις για το χρίσμα του ΔΗΣΥ; Η απάντηση Δίπλαρου και το μήνυμα για την επόμενη μέρα - Βίντεο

  •  22.09.2026 - 09:37
Η Κύπρος και η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ: Από το 1960 μέχρι σήμερα - Η ιστορική παρουσία στα Ηνωμένα Έθνη και ο ρόλος των ψηφισμάτων για το Κυπριακό

Η Κύπρος και η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ: Από το 1960 μέχρι σήμερα - Η ιστορική παρουσία στα Ηνωμένα Έθνη και ο ρόλος των ψηφισμάτων για το Κυπριακό

  •  22.09.2026 - 10:13
Μουσιούττας: «Υπάρχει χρόνος να εξεταστούν οι εισηγήσεις για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση»

Μουσιούττας: «Υπάρχει χρόνος να εξεταστούν οι εισηγήσεις για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση»

  •  22.09.2026 - 11:08
Εικόνες σοκ στη Λεμεσό: Άστεγοι έκαναν «σπίτι» τους πάρκινγκ πολυκατοικίας - Ζουν κάτω από ομπρέλες

Εικόνες σοκ στη Λεμεσό: Άστεγοι έκαναν «σπίτι» τους πάρκινγκ πολυκατοικίας - Ζουν κάτω από ομπρέλες

  •  22.09.2026 - 12:28
Τροχαίο στη Πάφο: Σε πάσσαλο της ΑΗΚ προσέκρουσε το σκυβαλοφόρο πριν ανατραπεί - Όλα τα νεότερα

Τροχαίο στη Πάφο: Σε πάσσαλο της ΑΗΚ προσέκρουσε το σκυβαλοφόρο πριν ανατραπεί - Όλα τα νεότερα

  •  22.09.2026 - 09:28
Ραγδαίες εξελίξεις: Έρευνα για εμπλοκή τρίτου ατόμου στην υπόθεση Μαζωνάκη - «Δεν το αποκλείουμε»

Ραγδαίες εξελίξεις: Έρευνα για εμπλοκή τρίτου ατόμου στην υπόθεση Μαζωνάκη - «Δεν το αποκλείουμε»

  •  22.09.2026 - 08:40
«Φωτιά» στον ουρανό: Το εντυπωσιακό θέαμα που καθήλωσε – Μοναδικές φωτογραφίες

«Φωτιά» στον ουρανό: Το εντυπωσιακό θέαμα που καθήλωσε – Μοναδικές φωτογραφίες

  •  22.09.2026 - 09:17

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα