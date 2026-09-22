Αύριο αναχωρεί για τη Νέα Υόρκη ο Τουφάν Έρχιουρμαν

Όπως μεταδίδουν Γενί Ντουζέν και Κίπρις ποστασί, ο κ. Έρχιουρμαν θα έχει συνάντηση με τον ΓΓ του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες το Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου. Θα επιστρέψει στα κατεχόμενα το βράδυ της Κυριακής 27 Σεπτεμβρίου γύρω στις 8.

Δεν έχουν ανακοινωθεί οι ώρες συναντήσεων του Τ/κ ηγέτη με τη κ. Ολγκίν και τον κ. Γκουτέρες.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ