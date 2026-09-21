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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παρασκηνιακές διεργασίες για το Κυπριακό: Πού στοχεύει η προσπάθεια Γκουτέρες - «Δεν αποκλείουμε θετικές εξελίξεις»

 21.09.2026 - 21:49
Παρασκηνιακές διεργασίες για το Κυπριακό: Πού στοχεύει η προσπάθεια Γκουτέρες - «Δεν αποκλείουμε θετικές εξελίξεις»

Παρασκηνιακές επαφές που «δεν βλέπουν το φως της δημοσιότητας» βρίσκονται σε εξέλιξη στη Νέα Υόρκη για το Κυπριακό, σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, ο οποίος αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο θετικών εξελίξεων μέσα στην εβδομάδα. Η παρουσία του στη Νέα Υόρκη περιλαμβάνει σειρά επαφών για το Κυπριακό, μεταξύ άλλων με τον ΓΓ του ΟΗΕ και την προσωπική του απεσταλμένη.

Μιλώντας μετά τη συνάντησή του με τον Βασιλιά της Ιορδανίας Αμπντάλλα Β΄, ο Πρόεδρος ανέφερε ότι παρατηρεί προσωπικό ενδιαφέρον από πλευράς Αντόνιο Γκουτέρες και συγκεκριμένες ενέργειες με στόχο να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για πρόοδο.

Όπως εξήγησε, ο στόχος που θέτει η ελληνοκυπριακή πλευρά είναι η επανέναρξη των συνομιλιών από το σημείο όπου διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά, μέσα από μια διευρυμένη διάσκεψη.

«Αυτή τη στιγμή που μιλάμε γίνονται πολλές επαφές, επαφές που δεν βλέπουν το φως της δημοσιότητας», ανέφερε ο Πρόεδρος, χαρακτηρίζοντας τις κινήσεις αυτές ένδειξη του προσωπικού ενδιαφέροντος του ΓΓ των ΗΕ.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης σημείωσε ακόμη ότι, εφόσον υπάρχει πολιτική βούληση, θεωρεί ότι μπορεί να επιτευχθεί ο στόχος της επανέναρξης των διαπραγματεύσεων, υπογραμμίζοντας ότι η Λευκωσία στηρίζει την προσπάθεια του ΓΓ. Ανάλογες αναφορές σε παρασκηνιακές επαφές στο πλαίσιο πρωτοβουλίας του Γκουτέρες είχε κάνει και τον περασμένο Μάιο.

Στο τραπέζι και ο ρόλος της Τουρκίας

Νωρίτερα, κατά τη συνάντηση με τον Βασιλιά Αμπντάλλα Β΄, η συζήτηση επικεντρώθηκε στις εξελίξεις στην ευρύτερη Μέση Ανατολή και στην περιφερειακή συνεργασία. Η σημερινή συνάντηση ήταν ενταγμένη στο επίσημο πρόγραμμα του Προέδρου στη Νέα Υόρκη.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο, έγινε ανταλλαγή απόψεων και για τον ρόλο της Τουρκίας στην περιοχή, ενώ εξετάστηκαν τρόποι συνεργασίας ανάμεσα σε Κύπρο, Ιορδανία, Συρία και Λίβανο, ιδιαίτερα σε έργα που αφορούν τη συνδεσιμότητα.

Αναφορά έγινε και στην κοινή πρωτοβουλία Κύπρου και Ιορδανίας για περιφερειακό κέντρο πυρόσβεσης στην Κύπρο, με τον Νίκο Χριστοδουλίδη να ευχαριστεί τον Βασιλιά Αμπντάλλα για τη συνεργασία και την παρουσία της Ιορδανίας.

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