VIDEO: Σοκάρουν οι λεπτομέρειες για το θανατηφόρο με θύμα τον 16χρονο Γιώργο - Δείτε τη μοτοσικλέτα που οδηγούσε

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο δημοσιογράφος Κώστας Νάνος στην εκπομπή «Alpha Καλημέρα», πρόκειται για τον Γιώργο Χατζιωάννου, μαθητή της Β’ Λυκείου από την Αγία Μαρίνα Χρυσοχούς. Το δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στις 3:30 το απόγευμα, στον δρόμο από την Αρκάκα προς την παραλιακή περιοχή.

Υπό συνθήκες που διερευνώνται, ο 16χρονος φέρεται να έχασε τον έλεγχο της μοτοσυκλέτας, η οποία ανατράπηκε και προσέκρουσε στο πεζοδρόμιο. Ο μαθητής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Στη σκηνή εντοπίστηκε κράνος, χωρίς ωστόσο να έχει διευκρινιστεί αν το φορούσε κατά τη στιγμή του δυστυχήματος.

Όπως ανέφερε ο Κώστας Νάνος, στην περιοχή έχουν καταγραφεί και στο παρελθόν περιστατικά με ανήλικους να οδηγούν μοτοσυκλέτες, κάνοντας επικίνδυνους ελιγμούς στους δρόμους. Ο δημοσιογράφος έκανε λόγο για ένα διαχρονικό πρόβλημα που έχει απασχολήσει επανειλημμένα την περιοχή, επισημαίνοντας την ανάγκη να εξεταστεί από τις αρμόδιες Αρχές.

Την ίδια ώρα, ο θάνατος του 16χρονου έχει βυθίσει στο πένθος την οικογένεια, τους φίλους, το σχολείο και ολόκληρη την περιοχή της Πόλης Χρυσοχούς.