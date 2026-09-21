VIDEO: Σοκάρουν οι λεπτομέρειες για το θανατηφόρο με θύμα τον 16χρονο Γιώργο - Δείτε τη μοτοσικλέτα που οδηγούσε
21.09.2026 - 08:40
Τραγωδία σημειώθηκε στην Πόλη Χρυσοχούς, όπου ένας 16χρονος μαθητής έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα με αγωνιστική μοτοσυκλέτα.
Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο δημοσιογράφος Κώστας Νάνος στην εκπομπή «Alpha Καλημέρα», πρόκειται για τον Γιώργο Χατζιωάννου, μαθητή της Β’ Λυκείου από την Αγία Μαρίνα Χρυσοχούς. Το δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στις 3:30 το απόγευμα, στον δρόμο από την Αρκάκα προς την παραλιακή περιοχή.
Υπό συνθήκες που διερευνώνται, ο 16χρονος φέρεται να έχασε τον έλεγχο της μοτοσυκλέτας, η οποία ανατράπηκε και προσέκρουσε στο πεζοδρόμιο. Ο μαθητής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Στη σκηνή εντοπίστηκε κράνος, χωρίς ωστόσο να έχει διευκρινιστεί αν το φορούσε κατά τη στιγμή του δυστυχήματος.
Όπως ανέφερε ο Κώστας Νάνος, στην περιοχή έχουν καταγραφεί και στο παρελθόν περιστατικά με ανήλικους να οδηγούν μοτοσυκλέτες, κάνοντας επικίνδυνους ελιγμούς στους δρόμους. Ο δημοσιογράφος έκανε λόγο για ένα διαχρονικό πρόβλημα που έχει απασχολήσει επανειλημμένα την περιοχή, επισημαίνοντας την ανάγκη να εξεταστεί από τις αρμόδιες Αρχές.
Την ίδια ώρα, ο θάνατος του 16χρονου έχει βυθίσει στο πένθος την οικογένεια, τους φίλους, το σχολείο και ολόκληρη την περιοχή της Πόλης Χρυσοχούς.
Στη Νέα Υόρκη μεταφέρεται τις επόμενες ημέρες ένα σημαντικό μέρος της διπλωματικής προσπάθειας για το Κυπριακό, με τις επαφές γύρω από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών να δημιουργούν ένα νέο σκηνικό διαβουλεύσεων. Στο επίκεντρο, βρίσκονται οι συναντήσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη, με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ και την προσωπική απεσταλμένη του για το Κυπριακό, Μαρία Άνχελα Ολγκίν.