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ΕΛΛΑΔΑ

«Τον είχα βάλει στο ιερό και έψαλλε λίγο. Αγαπούσε πολύ τον Θεό, πίστευε»: Ο ιερέας των Πεύκων μιλάει για τον Γιώργο Μαζωνάκη

 21.09.2026 - 09:06
«Τον είχα βάλει στο ιερό και έψαλλε λίγο. Αγαπούσε πολύ τον Θεό, πίστευε»: Ο ιερέας των Πεύκων μιλάει για τον Γιώργο Μαζωνάκη

Για τη γνωριμία του με τον Γιώργο Μαζωνάκη και τη σχέση του με την εκκλησία και το χωριό του στη Σητεία μίλησε στο Cretalive.gr ο εφημέριος στην ενορία των Πεύκων, αρχιμανδρίτης Ευγένιος Σπηλιαρωτάκης, λίγες ώρες μετά το μνημόσυνο για τον τραγουδιστή που τελέστηκε την Κυριακή.

«Ο Γιώργος σχεδίαζε να έρθει στους Πεύκους στα τέλη Σεπτεμβρίου, μετά τη μεγάλη συναυλία που θα έδινε... Δυστυχώς, δεν πρόλαβε. Ήταν ένα καλό παιδί. Ψυχούλα» ξεκίνησε να λέει ο ιερωμένος για τον Γιώργο Μαζωνάκη

Στην ερώτηση πότε ήταν η τελευταία φορά που ο τραγουδιστής επισκέφθηκε το χωριό, ο αρχιμανδρίτης απαντά «πέρυσι. Θυμάμαι μάλιστα ότι τον είχα βάλει μέσα στο ιερό και έψαλλε λίγο. Αγαπούσε πολύ τον Θεό. Πίστευε...».

Ο πατήρ Ευγένιος θυμήθηκε και την Ανάσταση που είχε κάνει ο Γιώργος Μαζωνάκης στη Μονή Καψά: «Επισκεπτόταν το μοναστήρι με την παρέα του. Του άρεσε πολύ. Θυμάμαι ότι είχε κάνει και Ανάσταση εδώ και είχε μείνει μέχρι τις 3.30 τα ξημερώματα. Ένιωθε αυτή την κατάνυξη. Του άρεσε να κάθεται σε μία άκρη ήσυχα, χωρίς πολλά φώτα και φωνές».

Όπως λέει, τον έπαιρνε στο προσωπικό του τηλέφωνο για να του ευχηθεί και να πουν δυο κουβέντες αποκαλύπτοντας ότι «φυσικά και άκουγα τα τραγούδια του Μαζωνάκη. Ήταν ιδιαίτερα, όπως εκείνος. Λατρεύω τη μουσική και ο Γιώργος ήταν ξεχωριστός».

Πηγή: protothema.gr

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