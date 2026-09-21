Έφυγε από τη ζωή η Έλενα Χαραλάμπους: Πότε θα γίνει η κηδεία και η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία

Η κηδεία της θα τελεστεί την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2026, στις 3:00 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στην Έγκωμη. Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στην εκκλησία από τις 2:30 μ.μ.

Η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο παλιό Κοιμητήριο Έγκωμης, παρά το ξενοδοχείο Hilton.

Η οικογένεια, αντί στεφάνων, παρακαλεί όπως γίνουν εισφορές για τον ΠΑΣΥΚΑΦ και τον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου.