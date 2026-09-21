Έφυγε από τη ζωή η Έλενα Χαραλάμπους: Πότε θα γίνει η κηδεία και η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία

Νέα Υόρκη: Η ώρα των απαντήσεων για το Κυπριακό - Χριστοδουλίδης, Γκουτέρες και Ολγκίν στο επίκεντρο των κρίσιμων επαφών
Στη Νέα Υόρκη μεταφέρεται τις επόμενες ημέρες ένα σημαντικό μέρος της διπλωματικής προσπάθειας για το Κυπριακό, με τις επαφές γύρω από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών να δημιουργούν ένα νέο σκηνικό διαβουλεύσεων. Στο επίκεντρο, βρίσκονται οι συναντήσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη, με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ και την προσωπική απεσταλμένη του για το Κυπριακό, Μαρία Άνχελα Ολγκίν.