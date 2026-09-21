VIDEO- Για γερά νεύρα η Τσερίου: Σε απελπισία οι οδηγοί - Παίρνουν μαζί τους κώνους και καθρεφτάκια

Όπως αναφέρε η δημοσιογράφος στην εκπομπή «Alpha Καλημέρα», σήμερα στο σημείο υπάρχει και τροχονόμος που κατευθύνει τους οδηγούς.

Αξιοσημείωτο πως, οι οδηγοί στη διαδρομή... παίρνουν μαζί τους κώνους και καθρεφτάκια αυτοκινήτων.

Υπενθυμίζεται πως, η κυκλοφορία στο συγκεκριμένο τμήμα θα διεξάγεται από την οδό Κωνσταντινουπόλεως προς το κέντρο του Στροβόλου, με κατεύθυνση προς την οδό Ροδόπης και τη λεωφόρο Στροβόλου.

Όπως φαίνεται, οι οδηγοί θα περάσουν τις γιορτές και θα αλλάξουν τη χρονιά… με γερά νεύρα αφού η μονοδρόμηση θα ισχύει μέχρι την Κυριακή 10 Ιανουαρίου 2027.

Δείτε όσα δήλωσαν οι αγανακτισμένοι οδηγοί στον Alpha: