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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στη γειτονιά των αγγέλων ο Δημήτρης - Πότε και που θα γίνει η κηδεία

 21.09.2026 - 08:43
Στη γειτονιά των αγγέλων ο Δημήτρης - Πότε και που θα γίνει η κηδεία

Έφυγε από τη ζωή το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2026, σε ηλικία 76 ετών, ο Δημήτρης Τριανταφυλλίδης, από τη Μόρφου και τέως κάτοικος Αστρομερίτη.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στις 3:00 το απόγευμα, στον Ιερό Ναό Αγίου Αυξιβίου στον Αστρομερίτη, όπου συγγενείς και φίλοι θα συγκεντρωθούν για να του απευθύνουν το τελευταίο αντίο.

Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στην εκκλησία από τις 2:30 μ.μ. Τον θανόντα πενθούν η σύζυγος, τα παιδιά, τα εγγόνια, τα αδέλφια και λοιποί συγγενείς.

Η οικογένεια παρακαλεί όπως, αντί στεφάνων, γίνονται εισφορές για την ανέγερση του Νέου Ιερού Ναού Αγίου Αυξιβίου στον Αστρομερίτη.

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