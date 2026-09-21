Στη γειτονιά των αγγέλων ο Δημήτρης - Πότε και που θα γίνει η κηδεία

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στις 3:00 το απόγευμα, στον Ιερό Ναό Αγίου Αυξιβίου στον Αστρομερίτη, όπου συγγενείς και φίλοι θα συγκεντρωθούν για να του απευθύνουν το τελευταίο αντίο.

Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στην εκκλησία από τις 2:30 μ.μ. Τον θανόντα πενθούν η σύζυγος, τα παιδιά, τα εγγόνια, τα αδέλφια και λοιποί συγγενείς.

Η οικογένεια παρακαλεί όπως, αντί στεφάνων, γίνονται εισφορές για την ανέγερση του Νέου Ιερού Ναού Αγίου Αυξιβίου στον Αστρομερίτη.