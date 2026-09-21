Σοκ στην Ελλάδα: Νεκρός 15χρονος που κατέρρευσε ξαφνικά και έβγαζε αφρούς από το στόμα - Τι συνέβη

Σύμφωνα με το τοπικό μέσο paidis.com, όλα ξεκίνησαν χθες το βράδυ, όταν οι οικείοι του 15χρονου κάλεσαν το ΕΚΑΒ, ενημερώνοντας ότι το παιδί είχε χάσει τις αισθήσεις του και χρειαζόταν άμεση διακομιδή.

Σε δεύτερη επικοινωνία, σχεδόν αμέσως, έγινε γνωστό ότι ο 15χρονος δεν ανέπνεε και έβγαζε αφρούς από το στόμα.

Από το κέντρο του ΕΚΑΒ ξεκίνησε προσπάθεια για την εξεύρεση διαθέσιμου ασθενοφόρου στην περιοχή. Ωστόσο, ούτε στην Αγιά ούτε στους Γόννους υπήρχε διαθέσιμο όχημα για τη διακομιδή του παιδιού.

Τελικά, ασθενοφόρο ξεκίνησε από τη Λάρισα και έφτασε στην Καρίτσα περίπου 56 λεπτά αργότερα. Για τον 15χρονο, όμως, ήταν ήδη αργά, καθώς ο γιατρός και οι διασώστες διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Το ασθενοφόρο έφτασε στη συνέχεια στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, ενώ αναμένονται περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες της τραγωδίας.

ΠΗΓΗ: In.gr