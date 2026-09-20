Γιώργος Μαζωνάκης: Το μυστήριο με τον άλλο ασθενή του «Dr. Ilias» και το παραπεμπτικό που δημιουργεί ερωτήματα

Υπενθυμίζεται ότι ο δημοφιλής τραγουδιστής είχε ραντεβού με την 56χρονη γιατρό Ι.Γ. για μια θεραπεία πλασμαφαίρεσης που του είχε προταθεί, ενώ ο 58χρονος γιατρός Η.Θ. επιμένει ότι δεν είχε συμμετοχή στην θεραπεία του Γιώργου Μαζωνάκη.

Μάλιστα, για τη μη συμμετοχή του ο γνωστός γιατρός του Κολωνακίου παρουσιάζει ως «πειστήριο» και ένα παραπεμπτικό για ιατρικές εξετάσεις ασθενή, που υποστηρίζει ότι έχει εκδώσει εκείνος, την ημέρα του θανάτου του τραγουδιστή και μάλιστα στις 16:05.

Το πρόσωπο αυτό, δεν είχε αναφερθεί ούτε από το ζευγάρι των γιατρών στις αρχικές τους καταθέσεις, ούτε από το υπόλοιπο προσωπικό του ιατρείου.

Τι είχε πει ο γιατρός

«Δεν είχα καμία σχέση με τη θεραπεία πλασμαφαίρεσης, στην οποία θα υποβαλλόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης. Έμπλεξα χωρίς λόγο λόγω της γυναίκας μου, αλλά δεν με πειράζει, γιατί την λατρεύω. Έλαβα γνώση του συμβάντος μετά τις 16:00», ανέφερε ο 58χρονος γιατρός.

Όπως είπε, την ώρα των δραματικών γεγονότων ο ίδιος βρισκόταν με άλλον ασθενή και μάλιστα του συνταγογραφούσε αγωγή. Κι αυτό είναι το παραπεμπτικό, με το οποίο ο γιατρός επιχειρεί να αποσυνδέσει την παρουσία του από όσα συνέβαιναν την ίδια ώρα στο ιατρείο.

Τι ανέφερε ο ασθενής του 58χρονου γιατρού

Σύμφωνα με την κατάθεσή του ασθενούς, ο ίδιος είχε φτάσει στο ιατρείο περίπου στις 15:30. Και στις 16:06 έλαβε στο κινητό του το παραπεμπτικό που είχε εκδοθεί ένα λεπτό νωρίτερα.

«Όταν έφτασα στο ιατρείο επικρατούσε ησυχία. Δεν παρατήρησα τίποτα ανησυχητικό. Το μήνυμα με το παραπεμπτικό για τις εξετάσεις, μου ήρθε στις 16:06. Μέχρι εκείνη την ώρα ήταν όλα ήσυχα. Συζητούσαμε με το γιατρό και θα μου έγραφε και την επόμενη εξέταση. Εκείνη την ώρα ακούστηκε μία φωνή που του φώναξε να πάει κι εκείνος αποχώρησε. Υπήρξε αναστάτωση».

Μάλιστα, ο ίδιος φαίνεται να περιέγραψε πως ήταν στο ιατρείο όταν κλήθηκε το ασθενοφόρο.

«Μετά από 6-7 λεπτά, άκουσα να λένε να κληθεί ασθενοφόρο. Τότε η γραμματέας με ενημέρωσε ότι προέκυψε ένα έκτακτο περιστατικό και μου είπε πως πρέπει να σταματήσουμε και πως θα με ειδοποιήσουν εκ νέου. Αποχώρησα. Φεύγοντας είδα και το ασθενοφόρο να πηγαίνει προς το ιατρείο» συμπλήρωσε.

Οι αντιφάσεις στις καταθέσεις και τα ερωτήματα που προκύπτουν

Ο κατηγορούμενος γιατρός, όμως, προανακριτικά δεν είχε αναφέρει για άλλον ασθενή στον χώρο του ιατρείου.

«Παρόντες στο χώρο του ιατρείου ήταν εκτός από εμένα και τη σύζυγό μου, η γραμματέας και οι δύο βοηθοί του ιατρείου» είχε αναφέρει χαρακτηριστικά.

Προκύπτει όμως ένα βασικό ερώτημα: Γιατί, η παρουσία του συγκεκριμένου ασθενούς δεν είχε αναφερθεί νωρίτερα; Στις αρχικές περιγραφές των όσων συνέβησαν εκείνη την κρίσιμη ώρα, το πρόσωπο αυτό δεν είχε βρεθεί στο επίκεντρο.

«45 λεπτά περίπου αργότερα και αφού ο γιατρός μπαινοέβγαινε στο γραφείο της εξέτασης, μου ζητήθηκε να κληθεί το ΕΚΑΒ», είχε αναφέρει η γραμματέας του ιατρείου.

«Ενώ ο Γιώργος Μαζωνάκης έκανε θεραπεία με την 56χρονη γιατρό εισήλθε στο δωμάτιο ο γιατρός, χωρίς να μπω εγώ και λίγο αργότερα κατέφθασαν στο σημείο διασώστες του ΕΚΑΒ», είχε δηλώσει η νοσηλεύτρια του ιατρείου.

Πότε ακριβώς ήταν εκεί ο ασθενής και τι συνέβη στα κρίσιμα λεπτά που ακολούθησαν;

Είχε δικό του δίκτυο γιατρών ο 58χρονος κατηγορούμενος;

Παράλληλα, υπάρχουν νέες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του ιατρείου στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι και τον κύκλο γιατρών που φέρεται να συνδεόταν με αυτό έρχονται στο φως.

Σύμφωνα με τον αστυνομικό συντάκτη Βασίλη Λαμπρόπουλο, έχουν συγκεντρωθεί πληροφορίες για την ύπαρξη ενός δικτύου γιατρών γύρω από το συγκεκριμένο ιατρείο, οι οποίοι φέρεται να παρείχαν γνωματεύσεις και διαγνώσεις που πλέον εξετάζονται.

Όπως ανέφερε ο δημοσιογράφος μιλώντας στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα», χαρακτηριστική είναι η περίπτωση μιας γυναίκας περίπου 45 ετών, η οποία είχε επισκεφθεί πριν από μερικά χρόνια το συγκεκριμένο ιατρείο για μία από τις μεθόδους αντιγήρανσης.

Ο κατηγορούμενος γιατρός φέρεται να της είπε ότι αντιμετωπίζει ένα γενικότερο πρόβλημα με τα νεφρά της. Η γυναίκα στη συνέχεια υποβλήθηκε σε αιματολογικές εξετάσεις σε διαγνωστικό κέντρο, χωρίς να προκύψει κάποιο συγκεκριμένο αιματολογικό πρόβλημα.

Ο γιατρός φέρεται τότε να αμφισβήτησε τα αποτελέσματα, υποστηρίζοντας ότι τα μεγάλα διαγνωστικά κέντρα πραγματοποιούν μαζικές εξετάσεις και διαγνώσεις και ότι δεν διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό για να εντοπίσουν το πρόβλημα.

Στη συνέχεια, οι πληοροφίες αναφέρουν ότι προτάθηκε στη γυναίκα να απευθυνθεί σε άλλον γιατρό, ο οποίος δεν ανήκει, όπως διευκρίνισε, στον κύκλο των προσώπων που αναφέρονται στην υπόθεση. Ο συγκεκριμένος γιατρός φέρεται να υποστήριξε ότι υπήρχε ένα «υποβόσκον» αυτοάνοσο νόσημα.

Ακολούθησε, σύμφωνα με την ίδια αναφορά, ένας κύκλος θεραπειών, με την ασθενή τελικά να καταλήγει στην εκτίμηση ότι αντιμετώπισε ένα πρόβλημα υγείας το οποίο στη συνέχεια θεραπεύτηκε. Ωστόσο, όπως ανέφερε ο αστυνομικός συντάκτης, υπό το πρίσμα των νέων στοιχείων που έχουν προκύψει από την υπόθεση, εξετάζεται πλέον κατά πόσο υπήρχε πράγματι το συγκεκριμένο νόσημα, δεδομένου ότι οι αρχικές εξετάσεις από διαγνωστικό κέντρο δεν είχαν εντοπίσει αντίστοιχο πρόβλημα.

Στο μικροσκόπιο ο κύκλος των γιατρών

Το συγκεκριμένο περιστατικό, σύμφωνα με τον Βασίλη Λαμπρόπουλο, εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο που εξετάζουν οι Αρχές: τις σχέσεις και τις παραπομπές μεταξύ διαφορετικών γιατρών, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο προέκυπταν συγκεκριμένες διαγνώσεις και στη συνέχεια ακολουθούσαν θεραπείες.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, εξετάζεται πλέον ολόκληρος αυτός ο κύκλος γνωριμιών και συνεργασιών, καθώς υπάρχουν πληροφορίες που κάνουν λόγο για αλληλοϋποστήριξη μεταξύ γιατρών και για μεθοδεύσεις με στόχο, να εμφανίζονται ασθενείς ως πάσχοντες από νοσήματα τα οποία ενδεχομένως δεν είχαν.

ΠΗΓΗ: In.gr