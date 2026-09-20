Δίνει μάχη για τη ζωή ο 29χρονος μετά το σοβαρό τροχαίο στο Παραλίμνι: Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ - Όλα τα νεότερα

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, ο 29χρονος φέρει βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση και πολλαπλά κατάγματα και νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε σοβαρή κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Παρακολούθησης.

Το τροχαίο σημειώθηκε γύρω στις 4:00 τα ξημερώματα στην οδό Βρυσουδιών, όταν όχημα παρέσυρε δύο πεζούς, έναν 29χρονο άνδρα και μία 28χρονη γυναίκα. Η 28χρονη έλαβε τις πρώτες βοήθειες και πήρε εξιτήριο, ενώ ο οδηγός του οχήματος εγκατέλειψε τη σκηνή.

Οι εξετάσεις της Τροχαίας Αμμοχώστου συνεχίζονται για να διακριβωθούν οι συνθήκες του τροχαίου και να εντοπιστεί ο οδηγός του οχήματος.