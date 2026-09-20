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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Φωτογραφίες από το σημείο που μαίνεται η πυρκαγιά στη Λευκωσία

 20.09.2026 - 15:24
Φωτογραφίες από το σημείο που μαίνεται η πυρκαγιά στη Λευκωσία

Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη πλησίον της κοινότητας Ανάγιας, στην επαρχία Λευκωσίας, σύμφωνα με το Τμήμα Δασών.

Όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες από το σημείο, η πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή.

Η πυρκαγιά τελεί υπό την επιχειρησιακή ευθύνη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ενώ το Τμήμα Δασών ανταποκρίθηκε στο σημείο με τέσσερα επανδρωμένα πυροσβεστικά οχήματα.

Οι δυνάμεις επιχειρούν για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς.

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