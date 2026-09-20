Φωτογραφίες από το σημείο που μαίνεται η πυρκαγιά στη Λευκωσία

Όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες από το σημείο, η πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή.

Η πυρκαγιά τελεί υπό την επιχειρησιακή ευθύνη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ενώ το Τμήμα Δασών ανταποκρίθηκε στο σημείο με τέσσερα επανδρωμένα πυροσβεστικά οχήματα.

Οι δυνάμεις επιχειρούν για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς.