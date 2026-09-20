Φωτογραφίες από το σημείο που μαίνεται η πυρκαγιά στη Λευκωσία

Δίνει μάχη για τη ζωή ο 29χρονος μετά το σοβαρό τροχαίο στο Παραλίμνι: Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ - Όλα τα νεότερα
Νεότερη ενημέρωση προκύπτει για την κατάσταση της υγείας του 29χρονου, ο οποίος παρασύρθηκε από όχημα τις πρωινές ώρες στο Παραλίμνι.
Όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες από το σημείο, η πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή.
Η πυρκαγιά τελεί υπό την επιχειρησιακή ευθύνη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ενώ το Τμήμα Δασών ανταποκρίθηκε στο σημείο με τέσσερα επανδρωμένα πυροσβεστικά οχήματα.
Οι δυνάμεις επιχειρούν για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς.
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