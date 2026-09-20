Αυτοκίνητα: Η μεγάλη αλλαγή στην αγορά της Κύπρου - Ποια μοντέλα κυριαρχούν και τι επιλέγουν οι Κύπριοι

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, από τον Ιανουάριο μέχρι και τον Αύγουστο του 2026 εγγράφηκαν συνολικά 29.902 επιβατηγά αυτοκίνητα σαλούν, έναντι 26.961 την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σημειώνοντας αύξηση 10,9%.

Η ανοδική τάση αποτυπώνεται και στα στοιχεία του Αυγούστου, καθώς οι εγγραφές ανήλθαν στις 3.061, σε σύγκριση με 2.803 τον Αύγουστο του 2025, καταγράφοντας αύξηση 9,2%.

Σταθερά στην κορυφή τα μεταχειρισμένα

Από τις συνολικές εγγραφές του πρώτου οκταμήνου, 9.326 αυτοκίνητα ή 31,2% ήταν καινούργια, ενώ 20.576 ή 68,8% ήταν μεταχειρισμένα.

Τα μεταχειρισμένα εξακολουθούν, έτσι, να αποτελούν το μεγαλύτερο κομμάτι της αγοράς, διευρύνοντας μάλιστα το μερίδιό τους. Σημειώνεται ότι στις εγγραφές μεταχειρισμένων περιλαμβάνονται αυτοκίνητα που προέρχονται τόσο από αντιπροσωπείες όσο και από εμπόρους και μάντρες μεταχειρισμένων αυτοκινήτων.

Τα υβριδικά κερδίζουν έδαφος

Σημαντικές αλλαγές καταγράφονται την ίδια ώρα και ως προς τον τύπο κινητήρα. Το μερίδιο των υβριδικών αυτοκινήτων αυξήθηκε αισθητά, φτάνοντας το 52,4% το πρώτο οκτάμηνο του 2026, από 43,6% την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Αντίθετα, το μερίδιο των ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων υποχώρησε ελαφρώς στο 4,3%, από 4,8% το πρώτο οκτάμηνο του 2025.

Πτωτική ήταν και η πορεία των συμβατικών καυσίμων. Τα βενζινοκίνητα υποχώρησαν στο 35,3% από 43,2%, ενώ τα πετρελαιοκίνητα μειώθηκαν στο 8%, από 8,5% την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Η Toyota διατηρεί την πρωτιά στη συνολική αγορά

Από τις 29.902 συνολικές εγγραφές επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2026, οι 26.296 αφορούσαν ιδιωτικά αυτοκίνητα.

Στην κορυφή της συνολικής αγοράς παραμένει με αισθητή διαφορά η Toyota, με 7.083 εγγραφές. Ακολουθούν η Mazda με 3.388 εγγραφές, η Nissan με 2.204 και η BMW με 1.873, ενώ την πρώτη πεντάδα συμπληρώνει η Mercedes με 1.531 εγγραφές.

Στη συνολική κατάταξη περιλαμβάνονται ακόμη η Honda με 1.154 εγγραφές, η Kia με 1.040, η Volkswagen με 767, η Audi με 608, η BYD με 584 και η Hyundai με 567.

Πρωτιά της Kia στα καινούργια

Σε ό,τι αφορά αποκλειστικά τα καινούργια επιβατηγά αυτοκίνητα σαλούν, οι εγγραφές ανήλθαν στις 9.326 το πρώτο οκτάμηνο του 2026, εκ των οποίων οι 8.151 αφορούσαν ιδιωτικά αυτοκίνητα.

Η κατηγορία των καινούργιων αυτοκινήτων αντιστοιχεί στο 31,2% της συνολικής αγοράς σαλούν.

Στην πρώτη θέση βρίσκεται η Kia, με 983 εγγραφές, ενώ ακολουθούν η Toyota με 712 και η Nissan με 656. Ιδιαίτερα δυναμική είναι και η παρουσία της BYD, η οποία κατέγραψε 576 εγγραφές, καταλαμβάνοντας την τέταρτη θέση. Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνει η BMW με 560 εγγραφές.

Στη λίστα με τις δημοφιλέστερες μάρκες καινούργιων επιβατηγών περιλαμβάνονται ακόμη η Volkswagen με 535 εγγραφές, η Hyundai με 500, η Mercedes με 398, η Renault με 350 και η Jeep με 318.

Κυριαρχούν τα μεταχειρισμένα - Πρώτη η Toyota

Τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα εξακολουθούν να κυριαρχούν στην κυπριακή αγορά, καθώς το πρώτο οκτάμηνο του 2026 έφτασαν τις 20.576 εγγραφές, καταλαμβάνοντας το 68,8% του συνόλου. Από αυτές, οι 18.145 αφορούσαν ιδιωτικά αυτοκίνητα.

Στην κατηγορία των μεταχειρισμένων, η Toyota διατηρεί την πρώτη θέση με 6.371 εγγραφές, ενώ ακολουθούν η Mazda με 3.349, η Nissan με 1.548, η BMW με 1.313 και η Mercedes με 1.133. Στη σχετική λίστα περιλαμβάνονται επίσης η Honda με 1.082 εγγραφές, η Lexus με 387, η Audi με 365, η Suzuki με 315 και η Volvo με 306.

Τα στοιχεία καταγράφουν, συνολικά, μια αγορά που συνεχίζει να κινείται ανοδικά, με τα μεταχειρισμένα να διατηρούν την κυριαρχία τους και τα υβριδικά να ενισχύουν σημαντικά την παρουσία τους στις επιλογές των καταναλωτών.

Όσο αφορά τις αγορές σε μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, η Toyota διατηρεί την πρώτη θέση με 5.317 εγγραφές ενώ ακολουθούν η Mazda με 2.400, η Nissan με 2.230, η BMW με 1.209 αυτοκίνητα, την Mercedes με 1130.