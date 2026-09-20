«Νύχτα» ελέγχων από την Αστυνομία - 7 συλλήψεις και εκατοντάδες καταγγελίες

Αποτέλεσμα των προληπτικών αστυνομικών επιχειρήσεων ήταν η σύλληψη επτά προσώπων για τα αδικήματα όπως, κλοπή οχήματος, παράνομη παραμονή στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, παράνομη κατοχή ναρκωτικών, κατοχή διαρρηκτικών εργαλείων κατά την διάρκεια της νύχτας, κ.ά..

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν για έλεγχο 622 οχήματα και ελέγχθηκαν 903 πρόσωπα που επέβαιναν σε αυτά. Παράλληλα, διενεργήθηκαν 58 έλεγχοι σε υποστατικά με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, κατά τους οποίους προέκυψαν τέσσερις καταγγελίες.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 277 καταγγελίες, που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχαίας, ενώ προέκυψαν και 14 διερευνώμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχαίας.

Από τις καταγγελίες που έγιναν, οι 102 αφορούσαν υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, ενώ στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν 14 οχήματα. Επίσης πραγματοποιήθηκαν 310 έλεγχοι αλκοόλης, από τους οποίους προέκυψαν 21

καταγγελίες, καθώς και ένας προκαταρκτικός έλεγχος νάρκοτεστ χωρίς θετικό αποτελέσματα.

Οι επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με αυξημένη/ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών/την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.