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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Στο τιμόνι με το αλκοόλ στα ύψη: Δύο οδηγοί συνελήφθησαν τα ξημερώματα σε Λάρνακα και Λευκωσία

 19.09.2026 - 09:40
Στο τιμόνι με το αλκοόλ στα ύψη: Δύο οδηγοί συνελήφθησαν τα ξημερώματα σε Λάρνακα και Λευκωσία

Δύο άντρες ηλικίας 40 και 46 ετών συνελήφθησαν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα σε Λάρνακα και Λευκωσία, αφού εντοπίστηκαν να οδηγούν τα αυτοκίνητα τους υπό την επήρεια αλκοόλης.

Συγκεκριμένα, γύρω στις 1.30 τα ξημερώματα σήμερα, μέλη της Τροχαίας Λάρνακας ανέκοψαν για έλεγχο στην οδό Τουζ Χανέ, αυτοκίνητο που οδηγούσε 40χρονος.

Ο 40χρονος οδηγός, υποβλήθηκε σε έλεγχο αλκοόλης με τελική ένδειξη 147μg αντί 22μg που είναι το ανώτατο από τον Νόμο όριο με αποτέλεσμα τη σύλληψη του. Αυτός οδηγήθηκε στα γραφεία της Τροχαίας Λάρνακας όπου στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος για να κλητευθεί ενώπιον Δικαστηρίου.

Η Τροχαία Λάρνακας συνεχίζει τις εξετάσεις.

Στη Λευκωσία, μέλη της Τροχαίας Αρχηγείου ανέκοψαν για έλεγχο στην οδό Ευγενίας και Θεόδοτου, 40 λεπτά μετά τα μεσάνυκτα σήμερα, αυτοκίνητο το οποίο οδηγείτο από 46χρονο.

Κατά τον έλεγχο αλκοόλης που ακολούθησε, η τελική ένδειξη ήταν 71μg αντί 22μg που είναι το ανώτατο από τον Νόμο όριο.

Ο 46χρονος οδηγήθηκε στον Αστυνομικό Σταθμό Ομορφίτας όπου συνελήφθη, ενώ στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος για να κλητευθεί ενώπιον Δικαστηρίου.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Ομορφίτας συνεχίζει τις εξετάσεις.

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