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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Προσοχή: Σας ήρθε SMS για πληρωμή εξωδίκου; Η Αστυνομία προειδοποιεί για απάτη

 18.09.2026 - 21:28
Προσοχή: Σας ήρθε SMS για πληρωμή εξωδίκου; Η Αστυνομία προειδοποιεί για απάτη

Το τελευταίο διάστημα παρατηρείται έξαρση σε περιστατικά εξαπάτησης πολιτών μέσω γραπτών μηνυμάτων (SMS) στο κινητό, παριστάνοντας ψευδώς την Αστυνομία Κύπρου.

Στα εν λόγω μηνύματα περιλαμβάνεται ηλεκτρονικός σύνδεσμος (link), μέσω του οποίου οι δράστες καλούν τους παραλήπτες να προχωρήσουν σε δήθεν πληρωμή εξωδίκου προστίμου. Σκοπός τους είναι η υποκλοπή προσωπικών και τραπεζικών στοιχείων, καθώς και η απόσπαση χρημάτων.

Η Αστυνομία ενημερώνει το κοινό ότι τα μηνύματα είναι πλαστά και δεν έχουν καμία σχέση με την Αστυνομία Κύπρου.

Συμβουλές Προστασίας:

  • Μην ανοίγετε συνδέσμους (links): Αποφύγετε να πατάτε σε συνδέσμους που σας αποστέλλονται μέσω SMS, email ή εφαρμογών συνομιλίας από άγνωστους ή ύποπτους αποστολείς.
  • Μην καταχωρείτε προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία σε ύποπτες ιστοσελίδες.
  • Για σκοπούς επιβεβαίωσης οποιασδήποτε εκκρεμότητας με την Αστυνομία, το κοινό προτρέπεται όπως επικοινωνεί με τα γνωστά κανάλια επικοινωνίας που διαθέτει η Αστυνομία.

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