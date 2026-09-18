Προσοχή: Σας ήρθε SMS για πληρωμή εξωδίκου; Η Αστυνομία προειδοποιεί για απάτη

Στα εν λόγω μηνύματα περιλαμβάνεται ηλεκτρονικός σύνδεσμος (link), μέσω του οποίου οι δράστες καλούν τους παραλήπτες να προχωρήσουν σε δήθεν πληρωμή εξωδίκου προστίμου. Σκοπός τους είναι η υποκλοπή προσωπικών και τραπεζικών στοιχείων, καθώς και η απόσπαση χρημάτων.

Η Αστυνομία ενημερώνει το κοινό ότι τα μηνύματα είναι πλαστά και δεν έχουν καμία σχέση με την Αστυνομία Κύπρου.

Συμβουλές Προστασίας: