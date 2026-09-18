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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

VIDEO - Απίστευτη εξέλιξη με καταδίωξη: Έπεσε στη θάλασσα και προσπάθησε να διαφύγει... κολυμπώντας

 18.09.2026 - 08:55
VIDEO - Απίστευτη εξέλιξη με καταδίωξη: Έπεσε στη θάλασσα και προσπάθησε να διαφύγει... κολυμπώντας

Απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή του αεροδρομίου, όταν 40χρονος Λετονός, ο οποίος είχε χάσει την πτήση του, φέρεται να έκλεψε αυτοκίνητο και στη συνέχεια να επιδόθηκε σε επικίνδυνη καταδίωξη, προκαλώντας διαδοχικά περιστατικά.

Μιλώντας στην εκπομπή «Alpha Καλημέρα», ο δημοσιογράφος Κώστας Νάνος ανέφερε ότι ο 40χρονος είχε μεταβεί στο αεροδρόμιο, ωστόσο έχασε την πτήση του. Στη συνέχεια, σύμφωνα με τα όσα μεταφέρθηκαν, αποφάσισε να κλέψει όχημα που βρισκόταν στην περιοχή.

Ο άνδρας φέρεται να επιβιβάστηκε σε αυτοκίνητο που μόλις είχε αφεθεί από τον οδηγό του. Μάλιστα, φέρεται να έσπρωξε τη συνοδηγό και να την πέταξε έξω από το όχημα, πριν αναπτύξει ταχύτητα και απομακρυνθεί.

Λίγα μέτρα πιο κάτω, στον παραλιακό δρόμο έξω από το αεροδρόμιο, συγκρούστηκε με διερχόμενο όχημα. Παρά τη σύγκρουση, συνέχισε την πορεία του, επιχειρώντας να απομακρυνθεί από την περιοχή.

Ωστόσο, αντί να κινηθεί προς την κατεύθυνση που οδηγεί μακριά από το αεροδρόμιο, ακολούθησε αντίθετη πορεία και κατευθύνθηκε προς το παλιό αεροδρόμιο.

Εκεί, το κλεμμένο όχημα προσέκρουσε στην περίφραξη του παλιού αεροδρομίου και ακινητοποιήθηκε.

Ο 40χρονος φέρεται στη συνέχεια να εγκατέλειψε το όχημα και να κινήθηκε προς την περιοχή της περίφραξης. Όταν διαπίστωσε ότι δεν μπορούσε να διαφύγει από το σημείο, σύμφωνα με τον Κώστα Νάνο, έπεσε στη θάλασσα και επιχείρησε να απομακρυνθεί κολυμπώντας.

Το περιστατικό προκάλεσε κινητοποίηση των αρμόδιων Αρχών, καθώς ο άνδρας είχε προηγουμένως εμπλακεί σε σειρά επικίνδυνων ενεργειών, από την κλοπή του οχήματος και την επίθεση στη συνοδηγό μέχρι τη σύγκρουση με άλλο όχημα και την προσπάθεια διαφυγής από τη θάλασσα.

Όπως αναφέρθηκε στην εκπομπή, ο 40χρονος επρόκειτο να επιστρέψει στη χώρα του, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστοί οι λόγοι που τον οδήγησαν στις συγκεκριμένες ενέργειες.

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