Νέα τροπή στη δολοφονία του George Low στην Αγία Νάπα: Το Λονδίνο ζητά απαντήσεις από την Κύπρο

Ο George Low δολοφονήθηκε ενώ βρισκόταν για διακοπές στην Κύπρο, ενώ ο φίλος του Ben Barker τραυματίστηκε σοβαρά αλλά επέζησε. Για την υπόθεση εκδόθηκαν διεθνή εντάλματα εναντίον των Mehmet Akpinar και Sali Ahmet, οι οποίοι φέρονται να διέφυγαν στις κατεχόμενες περιοχές και στη συνέχεια να εγκατέλειψαν το νησί.

Τι ζητά το Λονδίνο από την Κύπρο

Όπως αναφέρθηκε στη Βουλή των Κοινοτήτων, η βρετανική Ύπατη Αρμοστεία είχε ζητήσει από τις κυπριακές Αρχές να εξετάσουν το ενδεχόμενο μεταφοράς της υπόθεσης στην Τουρκία, προκειμένου να διερευνηθεί η δυνατότητα άσκησης ποινικής δίωξης εκεί.

Σύμφωνα με τη βρετανική πλευρά, η Κυπριακή Δημοκρατία δεν προχώρησε σε αυτή την επιλογή λόγω ζητημάτων δικαιοδοσίας και δυσκολιών που αφορούν τη διαβίβαση αποδεικτικών στοιχείων και καταθέσεων. Το Λονδίνο δηλώνει ότι θα ζητήσει περαιτέρω διευκρινίσεις από Κύπρο και Τουρκία.

«Θα αγωνιστούμε μέχρι την τελευταία μας ανάσα»

Οι γονείς του 22χρονου δήλωσαν στο BBC ότι μετά τη συζήτηση στο βρετανικό Κοινοβούλιο έχουν «περισσότερη ελπίδα» για απονομή δικαιοσύνης.

Η μητέρα του, Helen, τόνισε ότι η οικογένεια δεν πρόκειται να εγκαταλείψει την προσπάθεια: «Υποσχεθήκαμε στον George ότι δεν θα σταματήσουμε ποτέ να αγωνιζόμαστε για δικαιοσύνη. Θα αγωνιστούμε μέχρι την τελευταία μας ανάσα».