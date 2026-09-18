VIDEO - Λετυμπιώτης: Τι είπε για Κυπριακό, Ολγκίν αλλά και για τον διορισμό...Τορναρίτη

Αναφερόμενος στη μη πραγματοποίηση κοινής συνάντησης του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη και τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, ο κ. Λετυμπιώτης σημείωσε ότι ο Αντόνιο Γκουτέρες είχε εξηγήσει πως κάτι τέτοιο δεν ήταν δυνατό να πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της εβδομάδας υψηλού επιπέδου στη Νέα Υόρκη.

«Ο κύριος Γκουτέρες είχε πει το αυτονόητο. Δεν υπήρχε ποτέ το ενδεχόμενο, το περιθώριο, να γίνει εν μέσω μιας εβδομάδας υψηλού επιπέδου μια κοινή συνάντηση ή πολυμερής, λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τη διάρκεια της εβδομάδας υψηλού επιπέδου ο εκάστοτε Γενικός Γραμματέας πραγματοποιεί περίπου 180 διμερείς συναντήσεις με όλους τους αρχηγούς κρατών που συμμετέχουν στα Ηνωμένα Έθνη», ανέφερε.

Σε ό,τι αφορά τις συγκλίσεις στο Κυπριακό, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χαρακτήρισε θετική την εξέλιξη της διαδικασίας καταγραφής τους, σημειώνοντας ότι αυτή εντάσσεται στη μεθοδολογία που είχε συμφωνηθεί.

«Υπάρχει το θέμα των συγκλίσεων, ένα ζήτημα το οποίο είχαμε επισημάνει, και είναι θετικό το γεγονός ότι εξελίσσεται. Αναμένουμε αυτή την καταγραφή των συγκλίσεων και αυτό κατατάσσεται στη μεθοδολογία, όπως είχε συμφωνηθεί και από την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα στη χώρα μας τον περασμένο Αύγουστο», είπε.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις τακτικές πλέον επαφές που έχει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν.

«Υπάρχει επίσης η συζήτηση που διεξάγεται στις τακτικές πλέον επαφές που έχει ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης με τον κ. Έρχιουρμαν», ανέφερε.

Ο κ. Λετυμπιώτης, ωστόσο, υπογράμμισε ότι η τουρκική πλευρά δεν έχει, μέχρι στιγμής, επιδείξει διάθεση για ουσιαστική πρόοδο.

«Αλλά, ας είμαστε ειλικρινείς. Έχουμε μια Τουρκία η οποία, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, δεν έχει επιδείξει ούτε κατά το ελάχιστο τη βούληση ή την πρόθεση να κάνει ένα βήμα προς τα εμπρός», σημείωσε.

Όπως ανέφερε, η συζήτηση για τις συγκλίσεις ήταν ουσιαστικά εκτός ατζέντας κατά την προηγούμενη περίοδο, λόγω της θέσης που προβαλλόταν από την τουρκική πλευρά για λύση δύο κρατών.

«Όταν για τα προηγούμενα πέντε χρόνια, δυστυχώς, υπήρχε μια όχι μόνο ρητορική αλλά μια διακηρυγμένη θέση από την άλλη πλευρά περί λύσης δύο κρατών, αντιλαμβάνεστε ότι η συζήτηση περί συγκλίσεων επί του συμφωνημένου πλαισίου ήταν κάτι το οποίο δεν ήταν μόνο εκτός του πλαισίου της πραγματικότητας, αλλά εκτός συζήτησης από την άλλη πλευρά», ανέφερε.

«Τώρα βρισκόμαστε εδώ, που ο κ. Έρχιουρμαν λέει ότι πρέπει να διαφυλαχθούν οι συγκλίσεις», πρόσθεσε.

Στη Νέα Υόρκη η Ολγκίν – Συνάντηση με Χριστοδουλίδη

Σε σχέση με την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για το Κυπριακό, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, ο κ. Λετυμπιώτης ανέφερε ότι υπήρχε ως χρονικός ορίζοντας ο Σεπτέμβριος για επίσκεψή της στην Κύπρο, η οποία τελικά δεν πραγματοποιήθηκε για προσωπικούς λόγους.

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, η κ. Ολγκίν θα βρίσκεται στη Νέα Υόρκη και έχει ήδη καθοριστεί συνάντησή της με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου, στις 18:00, ώρα Νέας Υόρκης.

Οι επικρίσεις για τις δηλώσεις του Προέδρου

Κληθείς να σχολιάσει τις επικρίσεις που δέχεται ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης για τις δηλώσεις που κάνει μετά από κάθε συνάντηση για το Κυπριακό, ο κ. Λετυμπιώτης απάντησε πως, με την ίδια λογική, θα έπρεπε να ασκείται κριτική διαχρονικά σε όλους τους Προέδρους της Δημοκρατίας.

«Τότε θα πρέπει να κατηγορήσουμε διαδοχικά όλους τους Προέδρους της Δημοκρατίας τα τελευταία 52 χρόνια. Έχουμε δοκιμάσει στην Κύπρο και έχουμε εφαρμόσει όλες τις σχολές σκέψης του Κυπριακού», ανέφερε.

«Εγώ δεν καταλογίζω σε κανέναν Πρόεδρο ότι δεν ήθελε πραγματικά λύση του Κυπριακού», πρόσθεσε.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε παράλληλα ότι η προσπάθεια για επίλυση του Κυπριακού θα συνεχιστεί.

«Δεν πρόκειται να εγκαταλείψουμε την προσπάθεια. Δεν πρόκειται να επιτρέψουμε σε κανέναν να αποδεχτούμε τα τετελεσμένα της κατοχής να μας αποπροσανατολίσουν και είναι για αυτό τον λόγο που, παρ' όλη αυτή τη στάση τα τελευταία τρία χρόνια, πρέπει να θυμόμαστε την απόσταση που έχουμε διανύσει», ανέφερε.

Τορναρίτης και η κριτική για την αποστολή σε Ασία και Αφρική

Ο κ. Λετυμπιώτης αναφέρθηκε και στην επιλογή του Νίκου Τορναρίτη για την πραγματοποίηση επαφών σε χώρες της Ασίας και της Αφρικής, απαντώντας στην κριτική που έχει ασκηθεί για την απόφαση αυτή.

«Μιλάμε για ένα πρόσωπο με μακρά πολιτική πορεία. Δεν θα γνωρίσει τώρα την Ασία και την Αφρική ο κ. Τορναρίτης», ανέφερε.

«Έχω ακούσει τις τελευταίες μέρες πάρα πολλά, πολύ ενδιαφέροντα. Δυστυχώς, για κάποιους, τα γραφόμενα μένουν και υπάρχουν αντικρουόμενες απόψεις. Κάποιοι επισήμαναν τη σημασία αυτών των δύο ηπείρων. Είναι οι ίδιοι οι οποίοι σήμερα χλευάζουν μια πρακτική η οποία δεν εφαρμόζεται για πρώτη φορά», σημείωσε.

Όπως είπε, αυτό που έχει σημασία είναι να αποσαφηνιστούν οι λόγοι για τους οποίους πραγματοποιείται η συγκεκριμένη κίνηση.

«Αυτό που έχει σημασία είναι να αρχίσουμε να αποκρυσταλλώνουμε τους λόγους για τους οποίους γίνεται. Αν κάποιος διαφωνεί ότι ο κ. Τορναρίτης δεν έχει εμπειρία, ας το πει καθαρά», ανέφερε.

«Δεν μπορεί κάθε κυβερνητική ενέργεια να θεωρείται προεκλογική»

Σε ερώτηση σχετικά με τις αναφορές ότι η συγκεκριμένη κίνηση ενδέχεται να έγινε με προεκλογικό σκοπό, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέρριψε τη συγκεκριμένη προσέγγιση.

«Με αυτή τη λογική, τότε δεν πρέπει να έχουμε κυβέρνηση. Δεν πρέπει η κυβέρνηση να κάνει καμία ενέργεια, γιατί κάθε κίνηση στην οποία θα προχωρεί θα θεωρείται προεκλογική», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Καταλήγοντας, υπογράμμισε ότι δεν θα πρέπει να δημιουργούνται περιορισμοί γύρω από πρόσωπα που συμμετέχουν σε κυβερνητικές ή πολιτικές αποστολές.

«Δεν είναι ούτε θεσμικά υγιές να θεωρείται οποιοδήποτε πρόσωπο πολιτική ιδιοκτησία ή να μπαίνουν νοητές απαγορευτικές γραμμές», ανέφερε.

Όσα ανέφερε στην εκπομπή του Alpha: