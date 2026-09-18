«Κράτος Μαφία»: Στο Διοικητικό ο Νίκος Αναστασιάδης - Ζητούν ακύρωση ευρημάτων της Αρχής

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Φιλελεύθερου», οι αιτητές ζητούν την ακύρωση του μέρους της τελικής έκθεσης στο οποίο καταγράφονται διαπιστώσεις για ενδεχόμενη διάπραξη ποινικών αδικημάτων διαφθοράς, καθώς και την ακύρωση της απόφασης για δημοσιοποίηση των σχετικών ευρημάτων.

Η προσφυγή καταχωρήθηκε στις 28 Αυγούστου από το δικηγορικό γραφείο Άντης Τριανταφυλλίδης & Υιοί ΔΕΠΕ, εκ μέρους των δικηγόρων Στάθη Λεμή και Θεοφάνη Φιλίππου, καθώς και του δικηγορικού γραφείου Νίκος Αναστασιάδης & Συνεταίροι ΔΕΠΕ. Πρόσφατα επιδόθηκε στα μέλη της Αρχής και στον Επίτροπο Διαφάνειας Χάρη Πογιατζή.

Στο επίκεντρο τα ευρήματα της Αρχής

Με την προσφυγή ζητείται από το Δικαστήριο να ακυρώσει την απόφαση της Αρχής να υιοθετήσει μέρος της τελικής έκθεσης των λειτουργών επιθεώρησης και να καταγράψει ενδεχόμενα αδικήματα εμπορίας επηρεασμού και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σε σχέση με τους αιτητές.

Παράλληλα, ζητείται η ακύρωση της απόφασης του Επιτρόπου Διαφάνειας για άρση της απαγόρευσης δημοσιοποίησης των πληροφοριών, καθώς και της ανακοίνωσης της Αρχής ημερομηνίας 16 Ιουνίου 2026 για τα αποτελέσματα της έρευνας.

Οι αιτητές θέτουν σειρά ζητημάτων ως προς τη νομιμότητα της διαδικασίας, επικαλούμενοι, μεταξύ άλλων, το Σύνταγμα, την ΕΣΔΑ, το ενωσιακό δίκαιο, τη νομοθεσία για την Αρχή κατά της Διαφθοράς και τις διατάξεις για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

Βασικός άξονας της προσφυγής είναι η θέση ότι η Αρχή υπερέβη, κατά τους αιτητές, την αρμοδιότητά της, καθώς αντί να περιοριστεί στη διοικητική διερεύνηση και στην παραπομπή πιθανών παραβάσεων στις αρμόδιες αρχές, προχώρησε σε αξιολόγηση ενδεχόμενης ποινικής ευθύνης.

Οι αιτητές προβάλλουν επίσης ότι η διαδικασία και η δημοσιοποίηση των ευρημάτων επηρεάζουν το τεκμήριο της αθωότητας και τις αρχές της δίκαιης δίκης. Υποστηρίζουν ακόμη ότι δεν τους δόθηκε προηγουμένως η δυνατότητα να τοποθετηθούν επί των αναφορών της έκθεσης που τους αφορούσαν.

Η καταχώριση στο LSEG World-Check One

Ξεχωριστό κεφάλαιο της προσφυγής αποτελεί η αναφορά στις επιπτώσεις της δημοσιοποίησης. Οι αιτητές υποστηρίζουν ότι η ανακοίνωση της Αρχής έλαβε ευρεία δημοσιότητα και προκάλεσε αναφορές και σχολιασμό που, όπως αναφέρουν, επηρεάζουν την επαγγελματική τους υπόσταση και δραστηριότητα.

Στην προσφυγή γίνεται ειδική μνεία στην υπηρεσία LSEG World-Check One της London Stock Exchange Group, η οποία χρησιμοποιείται από τράπεζες, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και άλλες επιχειρήσεις για ελέγχους κινδύνου. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην αίτηση, η επίδικη απόφαση έχει καταχωριστεί στη συγκεκριμένη βάση δεδομένων, με αποτέλεσμα οι αιτητές να εμφανίζονται συνδεδεμένοι με τις διαπιστώσεις της Αρχής για ενδεχόμενα αδικήματα διαφθοράς.

Η υπόθεση πλέον θα εξεταστεί από το Διοικητικό Δικαστήριο, ενώ στο επίκεντρο της δικαστικής διαδικασίας θα βρεθούν τόσο η νομιμότητα των συγκεκριμένων ευρημάτων της Αρχής όσο και η απόφαση για τη δημοσιοποίησή τους.