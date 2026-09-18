Έπιασαν 40χρονο με εκατοντάδες κούτες αδασμολόγητων τσιγάρων στη Λευκωσία - Δείτε φωτογραφίες
18.09.2026 - 10:39
Συνολικά 396 κούτες αδασμολόγητων τσιγάρων και θερμαινόμενων τσιγάρων, ανευρέθηκαν και κατασχέθηκαν από μέλη της Αστυνομίας στη Λευκωσία και συγκεκριμένα από μέλη του ΟΠΕ Λευκωσίας.
Τα προϊόντα καπνού εντοπίστηκαν στην κατοχή άντρα ηλικίας 40 ετών, ο οποίος συνελήφθη από τα μέλη της Αστυνομίας και στη συνέχεια, σε αυτόν εκδόθηκε εξώδικη ειδοποίηση πληρωμής χρηματικού ποσού ύψους 20 χιλιάδων ευρώ.
Στη βάση πληροφορίας του ΟΠΕ Λευκωσίας, η οποία αφορούσε παράνομη κατοχή, διακίνηση και εμπορία αδασμολόγητων καπνικών προϊόντων, και δόλια αποφυγή καταβολής ΦΠΑ, τα μέλη της Αστυνομίας διενήργησαν επιχείρηση έρευνας, στις 16 και 17 Σεπτεμβρίου. Στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης, εντόπισαν και ανέκοψαν τον 40χρονο, ενώ αυτός διακινείτο με αυτοκίνητο, σε περιοχή στην Έγκωμη. Ακολούθησε έρευνα στο αυτοκίνητο του 40χρονου, εντός του οποίου ανευρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
301 κούτες θερμαινόμενων τσιγάρων
95 κούτες τσιγάρων
Χρηματικό ποσό 2,400 ευρώ
Δύο κινητά τηλέφωνα
Αφού διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο για αδασμολόγητα προϊόντα καπνού, τα μέλη της Αστυνομίας προχώρησαν στη σύλληψη του 40χρονου. Αυτός οδηγήθηκε στα γραφεία του Τμήματος Τελωνείων στη Λευκωσία, όπου παραδόθηκαν και τα ανευρεθέντα τεκμήρια, καθώς και το όχημα του 40χρονου, το οποίο επίσης κατακρατήθηκε.
Λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων εξέδωσαν στον 40χρονο εξώδικη ειδοποίηση πληρωμής 20,000 ευρώ για την κατοχή των ανευρεθέντων αδασμολόγητων προϊόντων.
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