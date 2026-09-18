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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στη Νέα Υόρκη ο ΠτΔ: Η κρίσιμη συνάντηση με Γκουτέρες - Τι μπαίνει στο τραπέζι για το Κυπριακό

 18.09.2026 - 09:26
Στη Νέα Υόρκη ο ΠτΔ: Η κρίσιμη συνάντηση με Γκουτέρες - Τι μπαίνει στο τραπέζι για το Κυπριακό

Στην Νέα Υόρκη μεταβαίνει αύριο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ενόψει της εβδομάδας υψηλού επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.

Στο περιθώριο της Συνόδου, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα έχει σημαντικές επαφές για το Κυπριακό με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, τον οποίο και θα ενημερώσει για την δουλειά που έχει γίνει μέχρι στιγμής, κατά τις συναντήσεις του με τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων. Κατά την συνάντηση με τον κύριο Γκουτέρες στις 24 Σεπτεμβρίου αναμένεται να συζητηθούν και τα επόμενα βήματα όσον αφορά την διαδικασία επίλυσης του Κυπριακού. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα έχει επίσης επαφές με την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα, Μαρία Άνχελα Ολγκίν.

Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα προσφωνήσει την 81η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 23 Σεπτεμβρίου, στις 19:30.

Κατά την παραμονή του στην αμερικανική μεγαλούπολη, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα έχει επίσης συναντήσεις, με αρχηγούς κρατών ή κυβερνήσεων, επικεφαλής Οργανισμών και πολυεθνικών εταιρειών, καθώς και εκπροσώπους της κυπριακής ομογένειας.

Ο κύκλος επαφών του αρχίζει το βράδυ της Κυριακής και ολοκληρώνεται στις 25 Σεπτεμβρίου.

Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα συνοδεύεται από τον υπουργό Εξωτερικών Κωνσταντίνο Κόμπο, τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο Κωνσταντίνο Λετυμπιώτη και τον διαπραγματευτή Μενέλαο Μενελάου.

Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα μεταβεί στη Νέα Υόρκη από την Αθήνα, όπου μεταβαίνει το απόγευμα για να χαιρετίσει εκδήλωση την οποία διοργανώνει η Κυπριακή Ένωση Πλοιοκτητών.

Στην εκδήλωση θα παρευρεθεί και ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας.

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