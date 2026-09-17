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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σηκώνει το γάντι ο Δίπλαρος: «Δεν θα επιτρέψω σε κανέναν να διαστρεβλώνει την πολιτική μου διαδρομή» - Τα «καρφιά» για το 2028

 17.09.2026 - 17:01
Σηκώνει το γάντι ο Δίπλαρος: «Δεν θα επιτρέψω σε κανέναν να διαστρεβλώνει την πολιτική μου διαδρομή» - Τα «καρφιά» για το 2028

«Στον Δημοκρατικό Συναγερμό δεν φοβηθήκαμε ποτέ τη διαφορετική άποψη», αναφέρει σε ανάρτηση του ο Ευθύμιος Δίπλαρος, Αναπληρωτής Πρόεδρος ΔΗΣΥ, στον απόηχο της έντασης με τον Γιάννη Καρούσο. 

Ο κ. Δίπλαρος, τονίζει «αντίθετα, η δύναμή μας ήταν πάντοτε η δυνατότητα να συζητούμε, να διαφωνούμε και στο τέλος να συνθέτουμε. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η πολιτική διαφωνία μπορεί να μετατρέπεται σε προσωπικές επιθέσεις, χαρακτηρισμούς και αυθαίρετες αποδόσεις προθέσεων».

«Οι θέσεις μου είναι καθαρές, δημόσιες και διαχρονικά γνωστές. Δεν θα επιτρέψω σε κανέναν να τις διαστρεβλώνει ούτε να αμφισβητεί την πολιτική μου διαδρομή με υπαινιγμούς και προσωπικές επιθέσεις. Έχω μάθει να δίνω τις πολιτικές μου μάχες με επιχειρήματα, καθαρό λόγο και πολιτικό ήθος. Και έτσι θα συνεχίσω», σημειώνει. 

«Το 2028 δεν θα το αποφασίσουν προσωπικές φιλοδοξίες, ούτε παρασκηνιακές αντιπαραθέσεις. Θα το αποφασίσει η παράταξη, μέσα από τις συλλογικές και δημοκρατικές της διαδικασίες.

Μέχρι τότε, η μεγάλη μας ευθύνη είναι μία.

Να κρατήσουμε τον ΔΗΣΥ ενωμένο, δυνατό και πρωταγωνιστή.

Και θα τα καταφέρουμε όπως στις βουλευτικές εκλογές.

Γιατί ο ΔΗΣΥ είναι μεγαλύτερος από τις προσωπικές μας διαφωνίες.

Και όποιος πραγματικά αγαπά αυτή την παράταξη, οφείλει να το θυμάται ιδιαίτερα στις δύσκολες στιγμές», αναφέρει ο κ. Δίπλαρος.

Δείτε την ανάρτηση 

 

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