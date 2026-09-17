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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

VIDEO - Ταλαιπωρία για μαθητές: Ζημιές σε δημοτικό σχολείο - Μεταφέρονται σε άλλους χώρους όταν βρέχει

 17.09.2026 - 08:36
VIDEO - Ταλαιπωρία για μαθητές: Ζημιές σε δημοτικό σχολείο - Μεταφέρονται σε άλλους χώρους όταν βρέχει

Σοβαρά προβλήματα με τις σχολικές υποδομές και τη λειτουργία των κλιματιστικών καταγράφονται σε σχολεία της Πάφου, με τις καταγγελίες για την κατάσταση των εγκαταστάσεων να προκαλούν προβληματισμό.

Μιλώντας στην εκπομπή «Alpha Καλημέρα», ο δημοσιογράφος Κώστας Νάνος αναφέρθηκε στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν μαθητές και εκπαιδευτικοί, τόσο σε Δημοτικά όσο και σε Γυμνάσια της επαρχίας.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, στο Δημοτικό Σχολείο της Πόλης Χρυσοχούς, οι μαθητές επέστρεψαν στις τάξεις μετά τον καθαρισμό σοβάδων από το ταβάνι, ο οποίος πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή. Ωστόσο, οι ανησυχίες για την ασφάλεια παραμένουν, καθώς, όπως μεταφέρθηκε στην εκπομπή από την πρόεδρο των συνδέσμων γονέων, κάθε φορά που βρέχει οι εκπαιδευτικοί αναγκάζονται να μεταφέρουν τα παιδιά σε άλλους χώρους για να συνεχιστεί το μάθημα.

Το πρόβλημα, όπως περιγράφηκε, αφορά νερά της βροχής που εισέρχονται στις αίθουσες και φτάνουν μέχρι ηλεκτρικές συσκευές και φωτιστικά, δημιουργώντας κινδύνους για τους μαθητές. Παράλληλα, αναφέρθηκαν περιπτώσεις κατά τις οποίες οι ηλεκτρικοί διακόπτες πέφτουν όταν τίθενται σε λειτουργία τα κλιματιστικά.

Αποχή μαθητών στο Γυμνάσιο

Αντίστοιχα ζητήματα με τα κλιματιστικά καταγράφονται και σε Γυμνάσιο της Πάφου. Όπως ανέφερε ο δημοσιογράφος, οι μαθητές προγραμματίζουν αποχή κατά την πέμπτη περίοδο, διαμαρτυρόμενοι για τα προβλήματα με τα κλιματιστικά, αλλά και για το ζήτημα της ενδυμασίας, ζητώντας να τους επιτρέπεται να φορούν κοντά παντελόνια.

Ελλείψεις και κλιματιστικά που δεν λειτουργούν

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στα στοιχεία που παρουσιάστηκαν την προηγούμενη ημέρα στη Βουλή, σύμφωνα με τα οποία η Πάφος αντιμετωπίζει σημαντικές εκκρεμότητες στην εγκατάσταση κλιματιστικών στα σχολεία της.

Από τα 760 κλιματιστικά που, σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλέστηκε ο δημοσιογράφος, θα έπρεπε να έχουν τοποθετηθεί σε σχολεία της επαρχίας, έχουν εγκατασταθεί περίπου 460. Ωστόσο, όπως σημείωσε, σχεδόν τα μισά από αυτά δεν λειτουργούν, καθώς οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις των σχολείων δεν μπορούν να υποστηρίξουν τη λειτουργία τους.

Το ζήτημα, όπως εξήγησε, συνδέεται με την απουσία αναβάθμισης των ηλεκτρικών υποδομών, η οποία θα έπρεπε να έχει προβλεφθεί παράλληλα με την εγκατάσταση των κλιματιστικών.

Παράλληλα, σε ορισμένα σχολεία, η εγκατάσταση δεν καλύπτει το σύνολο των αναγκών. Χαρακτηριστικά, αναφέρθηκε το Λύκειο Αγίου Νεοφύτου, όπου τοποθετήθηκαν 20 κλιματιστικά, ενώ στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι απαιτούνται ακόμη 25.

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