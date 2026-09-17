Να αφήνουμε το κλειδί όλη τη νύχτα στην κλειδαριά της πόρτας: Σωστό ή λάθος;

Πολλοί κλειδώνουν την εξώπορτά τους το βράδυ και απλώς αφήνουν το κλειδί στην πόρτα. Νομίζουν ότι είναι πρακτικό και ασφαλές. Νιώθουν ίσως, ότι θα μπορούν να αντιδράσουν γρήγορα σε περίπτωση ανάγκης και πως αυτό θα κρατήσει τους διαρρήκτες μακριά.



Ωστόσο, οι σύγχρονες εκτιμήσεις ειδικών σε συστήματα ασφαλείας αλλά και της αστυνομίας παρουσιάζουν μια διαφορετική εικόνα. Όπως λένε, υπό ορισμένες συνθήκες μπορεί να έχει το αντίθετο αποτέλεσμα.

Πρέπει να αφήνουμε το κλειδί στην κλειδαριά της εξώπορτας τη νύχτα;

Το αν είναι χρήσιμο ή όχι να αφήνουμε το κλειδί στην κλειδαριά εξαρτάται από το είδος του αφαλού που έχει τοποθετηθεί. Σε παλαιότερους αφαλούς, ένα κλειδί που βρίσκεται στην κλειδαριά από την εσωτερική πλευρά πράγματι εμποδίζει το άνοιγμα της πόρτας από έξω. Αυτό σημαίνει ότι κάποιος που θέλει να ξεκλειδώσει την πόρτα από έξω δεν μπορεί να το κάνει, ακόμη και αν διαθέτει το κατάλληλο κλειδί.



Στις σύγχρονες κλειδαριές όμως, τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά. Οι περισσότεροι αφαλοί που τοποθετούνται σήμερα σε σπίτια και διαμερίσματα είναι οι λεγόμενοι αφαλοί διπλής λειτουργίας, με λειτουργία έκτακτης ανάγκης και κινδύνου. Αυτοί μπορούν να λειτουργήσουν από την εξωτερική πλευρά, ακόμη και όταν στην εσωτερική πλευρά βρίσκεται ήδη ένα κλειδί. Επομένως, το υποτιθέμενο «μπλοκάρισμα» της κλειδαριάς στην περίπτωση αυτή δεν υφίσταται εξαρχής.

Πώς θα διαπιστώσετε τι είδους αφαλό έχετε τοποθετήσει στην πόρτα σας

Όποιος θέλει να είναι απολύτως βέβαιος για το ποιος τύπος αφαλού είναι τοποθετημένος στην πόρτα του, μπορεί να το διαπιστώσει με ένα απλό τεστ, έχοντας την πόρτα ανοιχτή: Βάζει ένα κλειδί από την εσωτερική πλευρά και ταυτόχρονα εισάγει ένα δεύτερο κλειδί από την εξωτερική. Αν το εξωτερικό κλειδί μπορεί να περιστραφεί, τότε πρόκειται για αφαλό με λειτουργία έκτακτης ανάγκης και κινδύνου – επομένως, ένα κλειδί που παραμένει στην εσωτερική πλευρά δεν προσφέρει καμία επιπλέον προστασία.

Πηγή: iefimerida.gr