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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

«Άρπαξε» φωτιά εν κινήσει όχημα στην επαρχία Λευκωσίας - Υπέστη εκτεταμένες ζημιές

 17.09.2026 - 08:33
«Άρπαξε» φωτιά εν κινήσει όχημα στην επαρχία Λευκωσίας - Υπέστη εκτεταμένες ζημιές

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία από τις 06:00 της 16ης Σεπτεμβρίου 2026 μέχρι και τις 06:00 της 17ης Σεπτεμβρίου 2026, ανταποκρίθηκε σε 27 κλήσεις για βοήθεια (14 πυρκαγιές, 12 ειδικές εξυπηρετήσεις και 1 ψευδή κλήση).

Η ώρα 18:24, λήφθηκε κλήση για πυρκαγιά σε εν κινήσει όχημα στην περιοχή Κάτω Μονής, στην επαρχία Λευκωσίας.

Ανταποκρίθηκε ο Πυροσβεστικός Σταθμός Λακατάμειας με δύο πυροσβεστικά οχήματα και η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 18:54. Από την πυρκαγιά και τη θερμότητα, το εν λόγω όχημα υπέστη εκτεταμένες ζημιές, ενώ επηρεάστηκε μικρή έκταση από ξηρά χόρτα και άγρια βλάστηση στην περιοχή.

Ο οδηγός του οχήματος, αντιλήφθηκε την πυρκαγιά και εξήλθε με ασφάλεια χωρίς να κινδυνεύσει.

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