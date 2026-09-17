«Άρπαξε» φωτιά εν κινήσει όχημα στην επαρχία Λευκωσίας - Υπέστη εκτεταμένες ζημιές

Η ώρα 18:24, λήφθηκε κλήση για πυρκαγιά σε εν κινήσει όχημα στην περιοχή Κάτω Μονής, στην επαρχία Λευκωσίας.

Ανταποκρίθηκε ο Πυροσβεστικός Σταθμός Λακατάμειας με δύο πυροσβεστικά οχήματα και η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 18:54. Από την πυρκαγιά και τη θερμότητα, το εν λόγω όχημα υπέστη εκτεταμένες ζημιές, ενώ επηρεάστηκε μικρή έκταση από ξηρά χόρτα και άγρια βλάστηση στην περιοχή.

Ο οδηγός του οχήματος, αντιλήφθηκε την πυρκαγιά και εξήλθε με ασφάλεια χωρίς να κινδυνεύσει.