«Άρπαξε» φωτιά εν κινήσει όχημα στην επαρχία Λευκωσίας - Υπέστη εκτεταμένες ζημιές

Σήμανε συναγερμός: Πυροβολισμοί εναντίον κτιρίου στη Λεμεσό - Ζημιές στην είσοδο - Σε εξέλιξη οι έρευνες
Πυροβολισμοί εναντίον κτιρίου στην περιοχή της Λινόπετρας, στη Λεμεσό, σημειώθηκαν γύρω στις 10:50 το βράδυ της Τετάρτης.
Η ώρα 18:24, λήφθηκε κλήση για πυρκαγιά σε εν κινήσει όχημα στην περιοχή Κάτω Μονής, στην επαρχία Λευκωσίας.
Ανταποκρίθηκε ο Πυροσβεστικός Σταθμός Λακατάμειας με δύο πυροσβεστικά οχήματα και η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 18:54. Από την πυρκαγιά και τη θερμότητα, το εν λόγω όχημα υπέστη εκτεταμένες ζημιές, ενώ επηρεάστηκε μικρή έκταση από ξηρά χόρτα και άγρια βλάστηση στην περιοχή.
Ο οδηγός του οχήματος, αντιλήφθηκε την πυρκαγιά και εξήλθε με ασφάλεια χωρίς να κινδυνεύσει.
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