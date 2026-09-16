Η «Σάντυ» αποκαλύφθηκε στο Δικαστήριο - Τι ζήτησε από τις Αρχές

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Χριστόφορου Νέστορος στο κεντρικό δελτίο του Alpha, το Δικαστήριο αποφάσισε την παραπομπή των δύο κατηγορουμένων σε απευθείας δίκη ενώπιον του Κακουργιοδικείου. Συνολικά αντιμετωπίζουν 101 κατηγορίες, μεταξύ άλλων για κατάρτιση και κυκλοφορία πλαστών εγγράφων, αδικήματα που προβλέπουν ποινές φυλάκισης μέχρι και επτά χρόνια.

Μετά την απόφαση, ο Μακάριος Δρουσιώτης έκανε λόγο για «εκδικητική διαδικασία», συνδέοντας τη δίωξή του με τις καταγγελίες που είχε διατυπώσει στο πλαίσιο της υπόθεσης που ο ίδιος είχε χαρακτηρίσει ως «Κράτος Μαφία».

Όπως ανέφερε, θεωρεί ότι αντί να τύχει προστασίας ως μάρτυρας, παραπέμπεται ενώπιον του Κακουργιοδικείου, χαρακτηρίζοντας τη διαδικασία καταχρηστική και πολιτικά υποκινούμενη.

Ο δημοσιογράφος υποστήριξε ακόμη ότι η υπόθεση αποτελεί αντιπαράθεση μεταξύ του Κράτους Δικαίου και αυτού που ο ίδιος αποκαλεί «Κράτος Μαφία», υποστηρίζοντας πως η εξέλιξη στέλνει μήνυμα σε όσους επιλέγουν να καταγγείλουν ή να καταθέσουν στοιχεία.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, οι δύο κατηγορούμενοι δεν είχαν οποιαδήποτε επικοινωνία μεταξύ τους, εξέλιξη που έρχεται μετά την κατάθεση της Κυριακής Κυριάκου στους ανακριτές του ΤΑΕ Λευκωσίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, η Κυριάκου φέρεται να είχε παραδεχθεί στους ανακριτές ότι μηνύματα που είχε αποστείλει στον Δρουσιώτη, στα οποία γινόταν αναφορά σε φερόμενο διεφθαρμένο κύκλωμα, είχαν δημιουργηθεί μέσω διαδικτυακής εφαρμογής.

Κατά τη σημερινή διαδικασία, η εκπρόσωπος της κατηγορούσας αρχής ανέγνωσε ενώπιον του Δικαστηρίου δήλωση του Γενικού Εισαγγελέα, στην οποία αναφέρονταν οι λόγοι για τους οποίους ζητήθηκε η παραπομπή της υπόθεσης σε δίκη ενώπιον Κακουργιοδικείου.

Οι συνήγοροι υπεράσπισης του Μακάριου Δρουσιώτη, Λητώ Καριόλου και Αλέξανδρος Κληρίδης, προανήγγειλαν ότι θα αμφισβητήσουν την απόφαση της Νομικής Υπηρεσίας για την παραπομπή της υπόθεσης.

Ο ίδιος ο δημοσιογράφος δήλωσε, πάντως, ότι εξακολουθεί να έχει εμπιστοσύνη στην κυπριακή Δικαιοσύνη, παρά την εξέλιξη της υπόθεσης.

Από την πλευρά της, η Κυριακή Κυριάκου υπέβαλε αίτημα για παροχή νομικής αρωγής, αναφέροντας ενώπιον του Δικαστηρίου ότι είναι άνεργη και λαμβάνει επίδομα μονογονιού. Για την εξέταση του αιτήματος αναμένεται να ετοιμαστεί σχετική έκθεση από το Γραφείο Ευημερίας.

Πλέον, το ενδιαφέρον στρέφεται στην υπερασπιστική γραμμή που θα ακολουθήσει κάθε κατηγορούμενος κατά την εκδίκαση της υπόθεσης ενώπιον του Κακουργιοδικείου.