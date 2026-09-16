VIDEO - Σε συναγερμό το Τμήμα Δασών: Ξέσπασε νέα πυρκαγιά στην επαρχία Πάφου

Συγκεκριμένα, η πυρκαγιά βρίσκεται υπό την επιχειρησιακή ευθύνη του Τμήματος Δασών. Εφαρμόζεται το Σχέδιο «Αστραπή», με την άμεση κινητοποίηση ισχυρών επίγειων και πτητικών δυνάμεων.

Παράλληλα, ζητήθηκε συνδρομή από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

ΝΕΟΤΕΡΑ (17:05): Υπό πλήρη έλεγχο δασική πυρκαγιά σε περιοχή της κοινότητας Ανδρολίκου, της επαρχίας Πάφου



Το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνει ότι σήμερα Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, 2026 και ώρα 15:30, εκδηλώθηκε δασική πυρκαγιά κοντά στα λατομεία της κοινότητας Ανδρολίκου, της επαρχίας Πάφου. Η πυρκαγιά εντοπίστηκε από κοντινό παρατηρητήριο.

Η πυρκαγιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στις 16:30 αφού έκαψε 5 δεκάρια καλυμμένα με χαμηλή άγρια βλάστηση.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς εργάστηκαν, 23 άτομα του Τμήματος Δασών με 5 πυροσβεστικά οχήματα και ένα προωθητή γαιών, 9 άτομα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με 2 πυροσβεστικά οχήματα και 2 προωθητές γαιών. Από αέρος συνέδραμαν και 5 πτητικά μέσα.

Τα αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς διερευνώνται.