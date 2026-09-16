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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

«Τέλος» τα social media για ανήλικους κάτω των 15 ετών - Εγκρίθηκε το νομοσχέδιο από το Υπουργικό

 16.09.2026 - 12:52
«Τέλος» τα social media για ανήλικους κάτω των 15 ετών - Εγκρίθηκε το νομοσχέδιο από το Υπουργικό

Τη θέσπιση του 15ου έτους ως ελάχιστου ορίου ηλικίας για πρόσβαση στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης προωθεί η Κυβέρνηση, στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης για την Προστασία των Ανηλίκων στις επιγραμμικές υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο ενέκρινε σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο.

Σύμφωνα με δήλωση του Υφυπουργού Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, το σχέδιο προβλέπει τη θέσπιση «ψηφιακής ηλικίας ενηλικίωσης», με την Κυβέρνηση να προτείνει ως όριο το 15ο έτος. Κάτω από την ηλικία αυτή δεν θα επιτρέπεται η πρόσβαση στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.

Το σχετικό νομοσχέδιο αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση το αμέσως επόμενο διάστημα, με στόχο να οδηγηθεί ενώπιον της Βουλής για ψήφιση τον ερχόμενο Δεκέμβριο.

Την κύρια ευθύνη για την εφαρμογή του ηλικιακού περιορισμού θα έχουν οι ίδιες οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίες, βάσει της προτεινόμενης νομοθεσίας, θα υποχρεούνται να διαθέτουν αξιόπιστους μηχανισμούς επαλήθευσης της ηλικίας των χρηστών.

Πριν από την οριστικοποίηση του νομοσχεδίου θα διενεργηθεί Αξιολόγηση Αντικτύπου στα Δικαιώματα του Παιδιού για το προτεινόμενο ηλικιακό όριο, ενώ θα πραγματοποιηθεί δημόσια διαβούλευση μέσω της πλατφόρμας «Φωνή του Πολίτη» και διάλογος με οργανώσεις νέων και αρμόδιους φορείς.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο Υφυπουργός, το 98% των νέων στην Κύπρο χρησιμοποιεί ενεργά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ποσοστό που, όπως ανέφερε, είναι το υψηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παράλληλα, καταγράφονται χαμηλές επιδόσεις σε κρίσιμες δεξιότητες αξιολόγησης της πληροφορίας.

Επαλήθευση ηλικίας μέσω «Ψηφιακού Πολίτη»

Το Σχέδιο Δράσης στηρίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες, με τον δεύτερο να αφορά τη δημιουργία ψηφιακού μηχανισμού επαλήθευσης ηλικίας, στη βάση της τεχνικής λύσης που έχει προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ο μηχανισμός προγραμματίζεται να ενσωματωθεί εντός του επόμενου έτους στην εφαρμογή «Ψηφιακός Πολίτης», ώστε ο χρήστης να μπορεί να αποδεικνύει ότι πληροί το απαιτούμενο ηλικιακό όριο χωρίς να κοινοποιεί άλλα προσωπικά δεδομένα.

Αλλαγές στα σχολεία και εκπαίδευση γονέων

Ο τρίτος πυλώνας αφορά την εκπαίδευση και ενημέρωση παιδιών, γονέων και εκπαιδευτικών για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου.

Μεταξύ άλλων, προβλέπεται σταδιακή αναδόμηση των αναλυτικών προγραμμάτων σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, με την εισαγωγή ενοτήτων για την ασφαλή και δημιουργική χρήση του διαδικτύου, καθώς και επικαιροποίηση του αναλυτικού προγράμματος των μαθημάτων Πληροφορικής στη Μέση και Τεχνική Εκπαίδευση.

Προβλέπεται επίσης επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, καθώς και στοχευμένες εκστρατείες, ημερίδες και εργαστήρια για μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς σχετικά με τους κινδύνους στο διαδίκτυο και την υπεύθυνη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών.

Το σχέδιο περιλαμβάνει, τέλος, περαιτέρω μελέτη για τη μόνιμη λειτουργία των υπηρεσιών του Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου και τη δημιουργία μηχανισμών αναφοράς και αντιμετώπισης σχετικών περιστατικών.

Η εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης θα παρακολουθείται και θα επικαιροποιείται ανάλογα με τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

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