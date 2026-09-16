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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μεγάλη αλλαγή στο σκηνικό του καιρού - Πού έρχονται βροχές και καταιγίδα

 16.09.2026 - 06:29
Μεγάλη αλλαγή στο σκηνικό του καιρού - Πού έρχονται βροχές και καταιγίδα

Σήμερα, ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως αίθριος, ωστόσο τοπικά αυξημένες νεφώσεις που θα παρατηρούνται το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, χωρίς να αποκλείεται και σύντομη μεμονωμένη καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά.

Εποχική χαμηλή πίεση επικρατεί στην περιοχή, ενώ διαταραχή αναμένεται να επηρεάσει το νησί, την Πέμπτη και την Παρασκευή.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητοί ασθενείς, 3 μποφόρ, για να καταστούν σταδιακά κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και παροδικά τοπικά στα νότια παράλια μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 36 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 31 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 33 στα υπόλοιπα παράλια και στους 28 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί ασθενείς και παροδικά τοπικά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 22 στα παράλια και γύρω στους 18 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Πέμπτη, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και το απόγευμα αναμένονται μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά και το εσωτερικό. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει και χαλάζι. Το βράδυ, αναμένονται κατά διαστήματα τοπικές βροχές και πιθανό μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στο δυτικό μισό του νησιού. Στην ατμόσφαιρα ενδέχεται να αιωρείται αραιή σκόνη. Την Παρασκευή, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και τοπικά κυρίως συννεφιασμένος, ενώ κατά διαστήματα αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Το Σάββατο, θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, χωρίς να αποκλείεται και μεμονωμένη καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά αισθητή πτώση μέχρι την Παρασκευή, για να κυμανθεί πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές, ενώ το Σάββατο θα σημειώσει μικρή άνοδο.

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