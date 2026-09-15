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ΕΛΛΑΔΑ

Η Ιωάννα Γάκα κατέρρευσε έξω από τον ανακριτή: Σε κακή ψυχολογική κατάσταση, έκλαιγε, αρνήθηκε τις πρώτες βοήθειες του ΕΚΑΒ

 15.09.2026 - 23:39
Η Ιωάννα Γάκα κατέρρευσε έξω από τον ανακριτή: Σε κακή ψυχολογική κατάσταση, έκλαιγε, αρνήθηκε τις πρώτες βοήθειες του ΕΚΑΒ

Αδιαθεσία αισθάνθηκε σύμφωνα με πληροφορίες η κατηγορούμενη Ιωάννα Γάκα στην υπόθεση Μαζωνάκη. Η γιατρός φέρεται να ένιωσε αδιαθεσία έξω από το ανακριτικό γραφείο μετά την ολοκλήρωση απολογίας της και ενώ στο γραφείο του ανακριτή απολογούνταν ο κατηγορούμενος σύζυγός της.

Στην Ευελπίδων μετά από λίγο κατέφθασε ασθενοφόρο με το πλήρωμά του να προσπαθεί να της παράσχει τις πρώτες βοήθεια.

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Ωστόσο, η κατηγορούμενη ήταν σύμφωνα με πληροφορίες σε κακή ψυχολογική κατάσταση και κλάιγοντας αρνούνταν την ιατρική φροντίδα που προσπάθησαν να της παράσχουν οι διασώστες του ΕΚΑΒ. Αυτή την ώρα η γυναίκα βρίσκεται πάντως στα δικαστήρια.

Πηγή: protothema.gr

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