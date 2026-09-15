Η Ιωάννα Γάκα κατέρρευσε έξω από τον ανακριτή: Σε κακή ψυχολογική κατάσταση, έκλαιγε, αρνήθηκε τις πρώτες βοήθειες του ΕΚΑΒ

Έρχιουρμαν: «Έτοιμος για συμφωνία στα 6 από τα 7 σημεία» – Πού υπάρχει ακόμη διαφωνία
Ετοιμος για συμφωνία στα έξι από τα επτά σημεία στα οποία κατά τον ίδιο αναμένει πρόοδο ο ΓΓ του ΟΗΕ, δήλωσε ο Τ/κ ηγέτης Τουφάν Ερχιουρμαν.
Στην Ευελπίδων μετά από λίγο κατέφθασε ασθενοφόρο με το πλήρωμά του να προσπαθεί να της παράσχει τις πρώτες βοήθεια.
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Ωστόσο, η κατηγορούμενη ήταν σύμφωνα με πληροφορίες σε κακή ψυχολογική κατάσταση και κλάιγοντας αρνούνταν την ιατρική φροντίδα που προσπάθησαν να της παράσχουν οι διασώστες του ΕΚΑΒ. Αυτή την ώρα η γυναίκα βρίσκεται πάντως στα δικαστήρια.
Πηγή: protothema.gr
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