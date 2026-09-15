Τραγωδία στη Βενετία: Νεκρός νιόπαντρος 25χρονος μετά από σύγκρουση σκαφών -Αγνοείται η έγκυος σύζυγός του

Ο 25χρονος γαμπρός Sean Michieli και η 26χρονη Βραζιλιάνα έγκυος σύζυγός του Gabriela Querino απολάμβαναν μια χαλαρή βόλτα στο κανάλι όταν συνέβη το μοιραίο.

Σύμφωνα με το ιταλικό περιοδικό L'Unione Sarda, το ζευγάρι είχε παντρευτεί μόλις πριν από τρεις μήνες και είχαν επιβιβαστεί σε ένα αλιευτικό σκάφος. Η σύγκρουση με το θαλάσσιο ταξί συνέβη κάτω από αδιευκρίνιστες, μέχρι στιγμής, συνθήκες και ήταν τόσο βίαιη που είχε ως αποτέλεσμα να πέσουν και οι δύο στο νερό.

Ο Michieli ανασύρθηκε από το νερό φέροντας σοβαρά τραύματα, όμως λίγο αργότερα υπέκυψε.

Άκαρπες οι έρευνες για την έγκυο σύζυγο

Η νεαρή σύζυγος, η οποία είχε μετακομίσει στην Ιταλία πριν από δύο χρόνια και ήταν έγκυος στο πρώτο τους παιδί, δεν εντοπίστηκε ποτέ και παραμένει αγνοούμενη. Οι επιχειρήσεις διάσωσης δυσχεραίνονται σημαντικά από τα θολά νερά και την υψηλή παλίρροια.

«Το μόνο που θέλω είναι να γυρίσει η κόρη μου πίσω ζωντανή», δήλωσε η μητέρα της, Gisele Elorriaga, στο βραζιλιάνικο μέσο Globo.

Σε εξέλιξη οι έρευνες των αρχών

Μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί τα αίτια της σύγκρουσης, με το σκοτάδι και την ομίχλη να εξετάζονται ως πιθανές αιτίες του δυστυχήματος. Ωστόσο, οι εισαγγελικές αρχές της Βενετίας έχουν ήδη ξεκινήσει προανάκριση για ναυτική ανθρωποκτονία.

Ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου του Βένετο, έκανε λόγο για «μια τεράστια τραγωδία για μια οικογένεια που μόλις ξεκινούσε να χτίζει το μέλλον της».

Πηγή: iefimerida.gr