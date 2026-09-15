Μυστήριο με τη φωτογραφία του Μαζωνάκη - Σε ποιον την έστειλε η Ιωάννα Γάκα;

Συνολικά η κατηγορούμενη για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη είχε τραβήξει δύο φωτογραφίες και ένα βίντεο. Όλα τα αρχεία τα διέγραψε προτού μεταβεί το απόγευμα της ίδιας μέρας στο ΑΤ Κυψέλης προκειμένου να καταθέσει.

Η μία φωτογραφία τραβήχτηκε στις 14:43:36 της 9ης Σεπτεμβρίου. Το αρχείο εμφανίζεται να έχει δημιουργηθεί στις 14:44:19 και στη συνέχεια να έχει διαγραφεί στις 19:09:09.

Σε μία από τις δύο φωτογραφίες, σύμφωνα με πλαροφορίες, ο Γιώργος Μαζωνάκης εμφανίζεται ξαπλωμένος στο κρεβάτι της κλινικής, ενώ το μηχάνημα βρίσκεται σε λειτουργία. Φορά κίτρινο κοντομάνικο μπλουζάκι, είναι σκεπασμένος από τη μέση και κάτω με κουβέρτα και έχει το κεφάλι του στραμμένο προς τα δεξιά, με τα μάτια κλειστά. Στο δεξί του χέρι διακρίνεται φλεβοκαθετήρας, ενώ αντίστοιχη σύνδεση φαίνεται να υπάρχει και στο αριστερό.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι η συγκεκριμένη εικόνα περιλαμβάνει και δεδομένα γεωγραφικού εντοπισμού. Οι συντεταγμένες που βρέθηκαν στα μεταδεδομένα της αντιστοιχούν, σύμφωνα με την έρευνα της ΔΕΕ, σε σημείο επί της οδού Καρνεάδου στην Αθήνα που ταυτίζεται με την τοποθεσία του ιατρείου τους. Για αυτή ακριβώς τη φωτογραφία είναι που οι πραγματογνώμονες εντόπισαν και τα ψηφιακά ίχνη διαμοιρασμού.

Αυτό σημαίνει ότι η Γάκα έστειλε το εν λόγω αρχείο σε άγνωστο παραλήπτη ο οποίος δεν μπορεί να εντοπιστεί αφού για να συμβεί αυτό θα πρέπει να προχωρήσει η άρση του τηέφωνικού απορρήτου. Κατά τις μέχρι τώρα πληροφορίες, δεν θεωρείται δεδομένο ότι η εικόνα είχε σταλεί στον Ηλία Θεοδωρόπουλο.

Η δεύτερη φωτογραφία τραβήχτηκε στις 14:45:22 και δημιουργήθηκε ως αρχείο τέσσερα δευτερόλεπτα αργότερα, στις 14:45:26. Και αυτή βρέθηκε διαγραμμένη. Σημειώνεται πως σύμφωνα με τα διααθέσιμα στοιχεία, εκείνο ήταν το χρονικό σημείο στο οποίο ο Μαζωνάκης ξεκίνησε την πλασμαφαίρεση. Η ώρα διαγραφής της ήταν 19:09:13, δηλαδή μόλις τέσσερα δευτερόλεπτα μετά τη διαγραφή της πρώτης εικόνας. Και η δεύτερη φωτογραφία έφερε τις ίδιες συντεταγμένες, οι οποίες οδηγούν στην οδό Καρνεάδου.

Στην ίδια συσκευή εντοπίστηκε και ένα διαγραμμένο αρχείο βίντεο. Από τα μεταδεδομένα προκύπτει ότι το βίντεο δημιουργήθηκε στις 14:43:55, δηλαδή ανάμεσα χρονικά στις δύο φωτογραφίες. Το αρχείο βρέθηκε επίσης διαγραμμένο και, σύμφωνα με την πραγματογνωμοσύνη, η διαγραφή έγινε στις 19:09:13.

Τι θα δείξει η άρση απορρήτου

Η άρση του απορρήτου θεωρείται πλέον κρίσιμη για το συγκεκριμένο σκέλος της έρευνας.

Οι ερευνητές αναμένουν ότι μέσα από τα στοιχεία που θα ανακτηθούν θα μπορέσουν να διαπιστώσουν:

τον ακριβή παραλήπτη της φωτογραφίας,

την εφαρμογή μέσω της οποίας διαμοιράστηκε,

εάν υπήρξαν συνοδευτικά μηνύματα,

και εάν υπήρξε περαιτέρω προώθηση της εικόνας.

Η ταυτότητα του παραλήπτη μπορεί να δώσει νέο προσανατολισμό στην έρευνα, ιδίως εάν συνδυαστεί χρονικά με όσα συνέβαιναν εκείνη την ώρα στο ιατρείο.

Κρίσιμα τα κινητά των τριών εργαζομένων

Σημαντικό θεωρείται επίσης να ανοίξουν και να εξεταστούν σε βάθος τα κινητά τηλέφωνα τριών εργαζομένων του ιατρείου. Οι Αρχές αναζητούν επικοινωνίες, μηνύματα, κλήσεις, φωτογραφίες, βίντεο και οποιοδήποτε άλλο ψηφιακό ίχνος μπορεί να βοηθήσει στην ανασύνθεση όσων συνέβησαν.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει αν υπήρξαν επικοινωνίες με τους δύο γιατρούς τις κρίσιμες ώρες, αλλά και αν διακινήθηκε το ίδιο ή άλλο οπτικοακουστικό υλικό μετά το περιστατικό. Η εξέταση των τηλεφώνων μπορεί να λειτουργήσει και ως εργαλείο διασταύρωσης των ευρημάτων από το κινητό της Ιωάννας Γάκα και τον υπολογιστή του ιατρείου.

Στο μικροσκόπιο και το ενδεχόμενο χορήγησης ουσίας

Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν όλο και πιο προσεκτικά το ενδεχόμενο να είχε χορηγηθεί στον Γιώργο Μαζωνάκη κάποια ουσία πριν ή κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Μέχρι στιγμής δεν έχει ταυτοποιηθεί συγκεκριμένο φάρμακο ή ουσία, ενώ κρίσιμες απαντήσεις αναμένονται από τις τοξικολογικές εξετάσεις.

Το σημείο που εξετάζεται είναι ότι, εάν επιβεβαιωθεί η χρήση συγκεκριμένης ουσίας της κατηγορίας που ερευνάται, η χορήγησή της θα έπρεπε να γίνεται υπό συγκεκριμένες ιατρικές προϋποθέσεις και με παρουσία καρδιολόγου και αναισθησιολόγου.

Πηγή: protothema.gr