Απελάσεις αλλοδαπών μετά τη συμπλοκή στη Λεμεσό μετά από οδηγίες του Υφ. Μετανάστευσης

Σύμφωνα με το SigmaLive, μετά την ενημέρωση που έλαβε ο Υφυπουργός Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας, Νικόλας Ιωαννίδης από την Αστυνομία για τα επεισόδια, δόθηκαν οδηγίες για ανάκληση των αδειών παραμονής των εμπλεκομένων και την έναρξη των διαδικασιών απέλασής τους.

Όπως σημειώνεται στο δημοσίευμα, οι ενέργειες εντάσσονται στην πολιτική του Υφυπουργείου για αντιμετώπιση σοβαρών περιστατικών παραβατικής συμπεριφοράς από αλλοδαπούς. Η διαδικασία προχωρεί σε συνεννόηση με την Αστυνομία Κύπρου και το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως.

Οι αρμόδιες Αρχές υπογραμμίζουν ότι δεν θα υπάρχει ανοχή σε συμπεριφορές που παραβιάζουν τη νομοθεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Παράλληλα, το Υφυπουργείο απευθύνει έκκληση προς Κύπριους εργοδότες και ιδιοκτήτες υποστατικών να μην απασχολούν ή στεγάζουν παράνομα αλλοδαπούς και να τηρούν τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία υποχρεώσεις τους.