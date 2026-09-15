Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνία Απελάσεις αλλοδαπών μετά τη συμπλοκή στη Λεμεσό μετά από οδηγίες του Υφ. Μετανάστευσης
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Απελάσεις αλλοδαπών μετά τη συμπλοκή στη Λεμεσό μετά από οδηγίες του Υφ. Μετανάστευσης

 15.09.2026 - 18:28
Απελάσεις αλλοδαπών μετά τη συμπλοκή στη Λεμεσό μετά από οδηγίες του Υφ. Μετανάστευσης

Στην απέλαση αλλοδαπών που φέρονται να συμμετείχαν στη σοβαρή συμπλοκή που σημειώθηκε στις 13 Σεπτεμβρίου στον Άγιο Ιωάννη Λεμεσού προχωρούν οι αρμόδιες Αρχές.

Σύμφωνα με το SigmaLive, μετά την ενημέρωση που έλαβε ο Υφυπουργός Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας, Νικόλας Ιωαννίδης από την Αστυνομία για τα επεισόδια, δόθηκαν οδηγίες για ανάκληση των αδειών παραμονής των εμπλεκομένων και την έναρξη των διαδικασιών απέλασής τους.

Όπως σημειώνεται στο δημοσίευμα, οι ενέργειες εντάσσονται στην πολιτική του Υφυπουργείου για αντιμετώπιση σοβαρών περιστατικών παραβατικής συμπεριφοράς από αλλοδαπούς. Η διαδικασία προχωρεί σε συνεννόηση με την Αστυνομία Κύπρου και το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Στο κελί για επτά μέρες οι πέντε για τη συμπλοκή στη Λεμεσό - Βρίσκονταν παράνομα στην Κύπρο

Οι αρμόδιες Αρχές υπογραμμίζουν ότι δεν θα υπάρχει ανοχή σε συμπεριφορές που παραβιάζουν τη νομοθεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Παράλληλα, το Υφυπουργείο απευθύνει έκκληση προς Κύπριους εργοδότες και ιδιοκτήτες υποστατικών να μην απασχολούν ή στεγάζουν παράνομα αλλοδαπούς και να τηρούν τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία υποχρεώσεις τους.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Απίστευτο σκηνικό στη Λεμεσό: Αυτοκίνητο «κρεμάστηκε» σε τοίχο πάνω από το πεζοδρόμιο - Δείτε βίντεο
Ο Αβέρωφ κοιτάζει ξανά το Προεδρικό- Οικονομία, κρίσεις και εμπειρία τα ισχυρά του χαρτιά-Ανοιχτά όλα τα σενάρια
Στα ύψη ξανά τα επιτόκια: Πότε θα δουν τη διαφορά στις δόσεις οι Κύπριοι – Τι εκτιμά οικονομολόγος
Γιώργος Μαζωνάκης: Οι νέες αποκαλύψεις, τα 4 αλάρμ, το restart στο μηχάνημα και το σκοτεινό, χρονικό κενό
Σοβαρή καταγγελία: «Περίμενα να ανοίξει η συνταγή και οι αισθητήρες ξεκόλλησαν» - Η περιπέτεια ασθενή με διαβήτη στην Κύπρο
Αναστάτωση στα Λιβάδια: «Τυλίχθηκε» στις φλόγες σπίτι την ώρα των εργασιών – Χρειάστηκε να «ξηλώσουν» την οροφή

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Γιώργος Μαζωνάκης: Η αδελφή του, Μαρία, σπάει για πρώτη φορά τη σιωπή της μετά τον θάνατό του – «Δε το χωράει το μυαλό μου»

 15.09.2026 - 18:21
Επόμενο άρθρο

Η θέση των ΒΒ για τη διαμαρτυρία στο Ακρωτήρι - Πως απαντούν για τον κίνδυνο καρκίνου

 15.09.2026 - 18:35
Έρχιουρμαν: «Έτοιμος για συμφωνία στα 6 από τα 7 σημεία» – Πού υπάρχει ακόμη διαφωνία

Έρχιουρμαν: «Έτοιμος για συμφωνία στα 6 από τα 7 σημεία» – Πού υπάρχει ακόμη διαφωνία

Ετοιμος για συμφωνία στα έξι από τα επτά σημεία στα οποία κατά τον ίδιο αναμένει πρόοδο ο ΓΓ του ΟΗΕ, δήλωσε ο Τ/κ ηγέτης Τουφάν Ερχιουρμαν.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Έρχιουρμαν: «Έτοιμος για συμφωνία στα 6 από τα 7 σημεία» – Πού υπάρχει ακόμη διαφωνία

Έρχιουρμαν: «Έτοιμος για συμφωνία στα 6 από τα 7 σημεία» – Πού υπάρχει ακόμη διαφωνία

  •  15.09.2026 - 15:58
Πλασμαφαίρεση: Καταγγελία για δύο ιατρικά κέντρα στη Λάρνακα - Άρχισε έρευνες η Αστυνομία

Πλασμαφαίρεση: Καταγγελία για δύο ιατρικά κέντρα στη Λάρνακα - Άρχισε έρευνες η Αστυνομία

  •  15.09.2026 - 13:15
Σε σοβαρή κατάσταση 48χρονος μετά από εργατικό ατύχημα στη Λευκωσία

Σε σοβαρή κατάσταση 48χρονος μετά από εργατικό ατύχημα στη Λευκωσία

  •  15.09.2026 - 19:05
Υπόθεση Στυλιανού: «Αν ξανακλάψει η μαμά μου, θα τον σκοτώσω όταν μεγαλώσω»

Υπόθεση Στυλιανού: «Αν ξανακλάψει η μαμά μου, θα τον σκοτώσω όταν μεγαλώσω»

  •  15.09.2026 - 16:25
Απελάσεις αλλοδαπών μετά τη συμπλοκή στη Λεμεσό μετά από οδηγίες του Υφ. Μετανάστευσης

Απελάσεις αλλοδαπών μετά τη συμπλοκή στη Λεμεσό μετά από οδηγίες του Υφ. Μετανάστευσης

  •  15.09.2026 - 18:28
Γιώργος Μαζωνάκης: Η αδελφή του, Μαρία, σπάει για πρώτη φορά τη σιωπή της μετά τον θάνατό του – «Δε το χωράει το μυαλό μου»

Γιώργος Μαζωνάκης: Η αδελφή του, Μαρία, σπάει για πρώτη φορά τη σιωπή της μετά τον θάνατό του – «Δε το χωράει το μυαλό μου»

  •  15.09.2026 - 18:21
Σε ποια περιοχή θα ανεργεθούν οι νέες Κεντρικές Φυλακές - Πώς έγινε η επιλογή του χώρου

Σε ποια περιοχή θα ανεργεθούν οι νέες Κεντρικές Φυλακές - Πώς έγινε η επιλογή του χώρου

  •  15.09.2026 - 14:50
Μεγάλη αλλαγή: Ποιοι θα παίρνουν «έμβασμα» στο σπίτι - Χωρίς εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια

Μεγάλη αλλαγή: Ποιοι θα παίρνουν «έμβασμα» στο σπίτι - Χωρίς εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια

  •  15.09.2026 - 13:22

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα