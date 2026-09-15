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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μεγάλη αλλαγή: Ποιοι θα παίρνουν «έμβασμα» στο σπίτι - Χωρίς εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια

 15.09.2026 - 13:22
Μεγάλη αλλαγή: Ποιοι θα παίρνουν «έμβασμα» στο σπίτι - Χωρίς εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια

Ένα σημαντικό μέτρο στήριξης για τους πολίτες άνω των 80 ετών βρίσκεται ήδη σε ισχύ, καθώς έχουν καταργηθεί τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια για την κατ’ οίκον φροντίδα, όπως ανέφερε η Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας, Τίνα Παύλου, μιλώντας στην εκπομπή «Alpha Ενημέρωση».

Η αλλαγή αφορά ανθρώπους της τρίτης ηλικίας που χρειάζονται φροντίδα και υποστήριξη στο σπίτι, με την Πολιτεία να επιχειρεί να περιορίσει τα εμπόδια που μέχρι σήμερα μπορούσαν να αφήσουν εκτός συστήματος πολίτες που είχαν πραγματική ανάγκη.

Σύμφωνα με την κα. Παύλου, για τα άτομα άνω των 80 ετών δεν απαιτείται πλέον να αποδείξουν την οικονομική ή περιουσιακή τους κατάσταση, ενώ δεν χρειάζεται να πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια για να δικαιούνται το επίδομα κατ’ οίκον φροντίδας.

Με απλά λόγια, η στήριξη μπορεί να φτάσει στον ηλικιωμένο στο ίδιο του το σπίτι, χωρίς να προηγείται η διαδικασία ελέγχου της οικονομικής του κατάστασης που ίσχυε προηγουμένως.

«Να μην τρέχει ο άνθρωπος για να πάρει αυτό που δικαιούται»

Η Υφυπουργός έθεσε, παράλληλα, στο τραπέζι την ανάγκη να αλλάξει συνολικά ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί το σύστημα κοινωνικής πρόνοιας.

Όπως ανέφερε, αρκετοί πολίτες που δικαιούνται στήριξη δεν έχουν εύκολη πρόσβαση στις απαραίτητες διαδικασίες, είτε επειδή δεν γνωρίζουν τι δικαιούνται είτε επειδή αδυνατούν να υποβάλουν τις απαιτούμενες αιτήσεις.

«Γιατί να πρέπει ο άνθρωπος να αιτηθεί και να μην κινούνται κάποια πράγματα αυτόματα;», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας πως στόχος είναι να εντοπίζονται οι ανάγκες και να παρέχεται η στήριξη χωρίς να επιβαρύνεται ο πολίτης με μια σειρά από διαδικασίες.

Στόχος η στήριξη να φτάνει στο σπίτι

Στο πλαίσιο αυτό, η κ. Παύλου αναφέρθηκε και στη νέα Κινητή Μονάδα Κοινωνικής Φροντίδας, η οποία έχει ξεκινήσει στη Λεμεσό και στόχος είναι να επεκταθεί παγκύπρια.

Η μονάδα θα στελεχώνεται από κοινωνικό λειτουργό, φροντιστή και νοσηλευτή και θα μεταβαίνει στα σπίτια πολιτών που χρειάζονται βοήθεια.

Με αυτόν τον τρόπο, όπως εξήγησε, το κράτος θα μπορεί να εντοπίζει ανθρώπους που βρίσκονται σε απομόνωση ή δεν έχουν τη δυνατότητα να αναζητήσουν μόνοι τους τις υπηρεσίες που δικαιούνται.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στον θεσμό του κοινωνικού λειτουργού της γειτονιάς, ο οποίος, σύμφωνα με την Υφυπουργό, έχει ήδη βοηθήσει στον εντοπισμό ανθρώπων που βρίσκονταν εκτός του συστήματος στήριξης, ακόμη και χωρίς να λαμβάνουν παροχές που δικαιούνταν.

Δείτε όσα ανέφερε στο πιο κάτω απόσπασμα:

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