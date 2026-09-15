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ΕΛΛΑΔΑ

Μαζωνάκης: Καρέ καρέ τα 91 λεπτά που παρέμεινε συνδεδεμένος στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης και η στιγμή της ανακοπής

 15.09.2026 - 13:43
Μαζωνάκης: Καρέ καρέ τα 91 λεπτά που παρέμεινε συνδεδεμένος στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης και η στιγμή της ανακοπής

Καρέ – καρέ τα 91 λεπτά που παρέμεινε συνδεδεμένος ο Γιώργος Μαζωνάκης στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης του ιατρείου στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι, φέρνει στο φως της δημοσιότητας το newsit.gr μέσω των ερευνών αλλά και των εκθέσεων των ανδρών της ΕΛ.ΑΣ που χειρίζονται την υπόθεση.

Από χθες (14/9/2026) οι κατηγορίες εναντίον του ζευγαριού των γιατρών που επισκέφτηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης το μεσημέρι της 9ης Σεπτεμβρίου αναβαθμίστηκαν, καθώς τα νέα δεδομένα που προέκυψαν οδήγησαν τον εισαγγελέα να τους ασκήσει ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από δόλο. 

Οι δύο τους απολογούνται σήμερα, ενώ δεν αποκλείεται βάση των νέων επιβαρυντικών στοιχείων να αλλάξουν σημεία από τις προανακριτικές τους απολογίες.

Σύμφωνα με τις καταθέσεις οι οποίες αξιολογούνται ως αξιόπιστες, ο καλλιτέχνης έφτασε στο ιατρείο των πλουσίων γύρω στις 14:00 το μεσημέρι. Αφού πέρασε στο εσωτερικό του πρώτου ορόφου της φημισμένης κλινικής, οδηγήθηκε στο δωμάτιο όπου υπήρχε το μηχάνημα με το οποίο θα ξεκινούσε τη θεραπεία που είχε προγραμματίσει.

Η 56χρονος γιατρός ξεκινάει αμέσως τις αρχικές διαδικασίες και στις 14:14 βάζει σε λειτουργία το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης. Περίπου 11 λεπτά αργότερα και συγκεκριμένα στις 14:15:32 το μηχάνημα βγάζει ένδειξη alarm 9 που αποδίδεται είτε σε αυξομείωση της πίεσης του γνωστού τραγουδιστή ή σε κάποιο «τσάκισμα» στα σωληνάκια του μηχανήματος. Ο χειριστής που στην προκειμένη περίπτωση ήταν η 56χρονη γυναίκα κάνει επικύρωση και συνεχίζει τη θεραπεία.

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Στις 14:37 ξεκινάει η πλασμαφαίρεση, καθώς εκείνη τη στιγμή αρχίζει η διαδικασία της κυκλοφορίας του αίματος. Θα περάσουν λίγα λεπτά και στις 14:44 και στις 14:45 η γιατρός θα τραβήξει δύο φωτογραφίες που αποτυπώνουν τον Γιώργο Μαζωνάκη να είναι αναίσθητος πάνω στο κρεβάτι.

Ο νέος συναγερμός που θα σημάνει και παύση του μηχανήματος θα έρθει στις 15:22. Εκείνη τη στιγμή φαίνεται ότι έχει σταματήσει η ροή του αίματος μέσω του φλεβοκαθετήρα κι εκτιμάται ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης έχει υποστεί ανακοπή.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής θα εξακολουθεί να παραμένει συνδεδεμένος στο μηχάνημα για 23 ακόμα λεπτά. Στις 15:45 θα χτυπήσει τρεις φορές ακόμα το alert και o Γιώργος Μαζωνάκης φέρεται να μην έχει παλμούς. Το ίδιο λεπτό θα γίνει προσπάθεια να ξεκινήσει εκ νέου η κυκλοφορία του αίματος, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν θα συμβεί και το μηχάνημα θα απενεργοποιηθεί.

Στις 16:11 και 49 λεπτά μετά την πρώτη παύση της θεραπείας θα ειδοποιηθεί το ΕΚΑΒ, όπου οι διασώστες αλλά και οι γιατροί του νοσοκομείο «Ελπίς» θα καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειές προκειμένου να επαναφέρουν το Γιώργο Μαζωνάκη στη ζωή, ωστόσο δεν θα τα καταφέρουν.

Πηγή: newsit.gr

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