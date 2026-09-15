Το εμβληματικό ιταλικό design της Alessi έρχεται στα METRO Supermarkets!

που έχει συνδέσει το όνομά του με το

, παρουσιάζοντας αυτή τη φορά μια ξεχωριστή συλλογή προϊόντων

συνεχίζουν να επιβραβεύουν τους πελάτες τους μέσα από την ενέργεια

Από τις 7 Σεπτεμβρίου 2026, οι κάτοχοι METROcard θα έχουν την ευκαιρία να συλλέγουν αυτοκόλλητα με τις αγορές τους και να αποκτούν επιλεγμένα προϊόντα Alessi με μοναδικές εκπτώσεις.

Η συλλογή Alessi που παρουσιάζεται μέσα από το Collect & Benefit περιλαμβάνει μια ξεχωριστή επιλογή προϊόντων για την κουζίνα και το σπίτι, που συνδυάζουν σύγχρονο design, λειτουργικότητα και την ιδιαίτερη αισθητική του ιταλικού brand. Ανάμεσα στα προϊόντα της συλλογής θα βρείτε σετ μαχαιροπίρουνων, σετ σερβιρίσματος, πιρούνια γλυκού και κουταλάκια, μπολ με καπάκι, καλάθι, θήκη χαρτοπετσετών, καθώς και τον ιδιαίτερο Piccantino, θρυμματιστή πιπεριάς τσίλι.

Μια συλλογή από πρακτικά και ξεχωριστά αντικείμενα καθημερινής χρήσης, σχεδιασμένα για να προσθέτουν μια πινελιά αυθεντικού ιταλικού design σε κάθε κουζίνα και τραπέζι.

Μέσα από τη νέα ενέργεια Collect & Benefit, τα METRO Supermarkets δίνουν στους καταναλωτές τη δυνατότητα να αποκτήσουν προϊόντα υψηλής αισθητικής και λειτουργικότητας, μετατρέποντας παράλληλα τις καθημερινές τους αγορές σε πραγματικό όφελος.

Η προσφορά ισχύει αποκλειστικά για κατόχους METROcard. Με κάθε €10 αγορών, οι πελάτες λαμβάνουν ένα αυτοκόλλητο, ενώ για την εξασφάλιση της αναγραφόμενης έκπτωσης απαιτείται η εξαργύρωση 5 αυτοκολλήτων για κάθε προϊόν.

Τα αυτοκόλλητα θα δίνονται από τις 7 Σεπτεμβρίου έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2026, ενώ η εξαργύρωσή τους θα μπορεί να γίνεται μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2027 ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

Τα προϊόντα του προγράμματος δεν επιστρέφονται και δεν ανταλλάσσονται με άλλα προϊόντα ή μετρητά.

Ανακαλύψτε τη συλλογή Alessi στα METRO Supermarkets και δώστε στην καθημερινότητά σας μια ξεχωριστή πινελιά ιταλικού design.