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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Έκκληση για βοήθεια: Σκελετωμένο σκυλάκι παλεύει να κρατηθεί στη ζωή - «Χρειάζεται άμεση φροντίδα» - Δείτε φωτογραφίες

 15.09.2026 - 09:37
Έκκληση για βοήθεια: Σκελετωμένο σκυλάκι παλεύει να κρατηθεί στη ζωή - «Χρειάζεται άμεση φροντίδα» - Δείτε φωτογραφίες

Μια συγκινητική έκκληση για βοήθεια απευθύνει γυναίκα μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ζητώντας άμεση συνδρομή για ένα σκυλάκι που εντοπίστηκε σε εξαιρετικά κακή κατάσταση στην Αναρίτα της επαρχίας Πάφου.

Σύμφωνα με την ανάρτησή της, το ζώο είναι υποσιτισμένο, σκελετωμένο και ιδιαίτερα αδύναμο, σε σημείο που δεν έχει τη δύναμη να κινηθεί, να φάει ή να πιει νερό μόνο του.

Η γυναίκα αναφέρει ότι τοποθέτησαν τροφή και νερό δίπλα του, ωστόσο το σκυλάκι δεν έχει αρκετές δυνάμεις για να τραφεί, ενώ δεν επιτρέπει σε κανέναν να το πλησιάσει.

Η κατάσταση προκαλεί έντονη ανησυχία, καθώς, όπως επισημαίνει, υπάρχει φόβος ότι το ζώο δεν θα καταφέρει να επιβιώσει μέχρι το επόμενο πρωί, όταν θα ανοίξουν οι οργανώσεις προστασίας των ζώων.

Για τον λόγο αυτό, απευθύνει επείγουσα έκκληση σε διασώστες, εθελοντές, κτηνιάτρους, αναδόχους φιλοξενίας ή οποιονδήποτε διαθέτει εμπειρία στη διάσωση άρρωστων και υποσιτισμένων σκύλων, ώστε να μεταβεί στην Αναρίτα εντός της νύχτας και να μεταφέρει το ζώο σε ασφαλές μέρος ή σε κτηνίατρο.

«Χρειάζεται άμεση επαγγελματική φροντίδα», τονίζει, ζητώντας από όποιον μπορεί να βοηθήσει να επικοινωνήσει μαζί της το συντομότερο δυνατό.

Παράλληλα, καλεί το κοινό να κοινοποιήσει την ανάρτηση, προκειμένου να εντοπιστεί άμεσα κάποιος που θα μπορέσει να προσφέρει τη βοήθεια που χρειάζεται το σκυλάκι.

Η έκκληση αφορά την περιοχή της Αναρίτας στην επαρχία Πάφου.

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