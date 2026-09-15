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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Μαύρο Βαν: Με οκτώ σημεία δίνει το χρονικό της έρευνας και διευκρινίζει για Γενικό Εισαγγελέα η Αρχή κατά της Διαφθοράς

 15.09.2026 - 08:53
Μαύρο Βαν: Με οκτώ σημεία δίνει το χρονικό της έρευνας και διευκρινίζει για Γενικό Εισαγγελέα η Αρχή κατά της Διαφθοράς

Νέα διάσταση λαμβάνει η υπόθεση του «Μαύρου Βαν», μετά τις χθεσινές δηλώσεις του Γενικού Εισαγγελέα, σύμφωνα με τις οποίες η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς δεν είχε θέσει ζήτημα σχετικά με τους χειρισμούς της Νομικής Υπηρεσίας ούτε αναφορικά με ενδεχόμενη σύγκρουση συμφέροντος του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα.

Με σημερινή ανακοίνωσή της, η Αρχή προχωρεί σε σειρά διευκρινίσεων, παραθέτοντας το χρονικό των ενεργειών της και υποστηρίζοντας ότι είχε εκφράσει σαφώς την πρόθεσή της να διευρύνει την έρευνα ώστε να καλύψει όλες τις πτυχές της υπόθεσης, περιλαμβανομένου και του ρόλου του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα.

Η ανακοίνωση της Αρχής

Με αφορμή χθεσινές δηλώσεις του Γενικού Εισαγγελέως ότι η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς (“η Αρχή”) δεν είχε θέσει θέμα για τους χειρισμούς της Νομικής Υπηρεσίας για το Μαύρο Βαν και σύγκρουσης συμφέροντος του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέως, η Αρχή διευκρινίζει τα ακόλουθα:

1. Όπως αναφέρεται στη χθεσινή Ανακοίνωση της Αρχής, είχε αποφασιστεί η αυτεπάγγελτη διεύρυνση του πεδίου της Έρευνας επί όλων των πτυχών της υπόθεσης του Μαύρου Βαν.

2. Προς τον σκοπόν αυτόν απεστάλη προς τον Γενικό Εισαγγελέα Επιστολή ημερ. 16 Ιουλίου, 2026, στην οποία καταγράφονταν, κατά γενικό τρόπο, οι προθέσεις της Αρχής.

3. Επειδή χρειάζονταν διευκρινίσεις για το ακριβές πεδίο της προτεινόμενης Έρευνας, διευθετήθηκε, προς τον σκοπόν αυτόν, Συνάντηση στα Γραφεία της Νομικής Υπηρεσίας.

4. Η Συνάντηση έλαβε χώραν στις 29 Ιουλίου, 2026 και σ’ αυτήν παρόντες ήταν, εκ μέρους της Νομικής Υπηρεσίας, ο Γενικός Εισαγγελέας, ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας, μία Εισαγγελέας και ένας Ανώτερος Δικηγόρος της Δημοκρατίας. Από πλευράς της Αρχής παρόντες ήταν ο Επίτροπος Διαφάνειας, ένα Μέλος της Αρχής και μία Νομική Συνεργάτης.

5. Κατά τη Συνάντηση, όταν διαφάνηκε ξεκάθαρα ότι στο πεδίο της προτεινόμενης Έρευνας περιλαμβανόταν και ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας, αυτός θεώρησε ορθό όπως αποχωρήσει από τη Συνάντηση εφόσον η Έρευνα θα αφορούσε και τον ίδιο.

6. Από εκείνη τουλάχιστον τη στιγμή, εάν όχι και προηγουμένως, ήταν γνωστή η πρόθεση της Αρχής να περιλάβει στην προτεινόμενη Έρευνα και το πρόσωπο του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέως.

7. Επομένως, όταν την επομένη 30 Ιουλίου, 2026, ο Γενικός Εισαγγελέας απέστελλε την Επιστολή του αναφέροντας ότι όλα όσα η Αρχή επιθυμούσε να διερευνήσει είχαν ήδη διερευνηθεί, εύλογα δημιουργούσε 2 την εντύπωση ότι σ’ αυτό περιλαμβανόταν και το θέμα του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέως.

8. Η Αρχή εκδήλωσε με σαφέστατο τρόπο τη βούλησή της να διεξαγάγει Έρευνα και όπως περιλάβει στο πεδίο της όλες τις πτυχές του Μαύρου Βαν και προς επίτευξη του εν λόγω στόχου, εργαζόταν περισυλλέγοντας υλικό για όλα τα σχετικά γεγονότα για μεγάλο χρονικό διάστημα.

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