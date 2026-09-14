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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Η πρώτη δήλωση του Ταλ Ντίλιαν για το μαύρο βαν - «Σέβομαι την απόφαση των Αρχών»

 14.09.2026 - 20:51
Η πρώτη δήλωση του Ταλ Ντίλιαν για το μαύρο βαν - «Σέβομαι την απόφαση των Αρχών»

Απόλυτα ικανοποιημένος εμφανίζεται ο Ταλ Ντίλιαν, πρωταγωνιστής της πολύκροτης υπόθεσης του μαύρου βαν μετά την απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής Κατά της Διαφθοράς για το τέλος της έρευνας.

Σε δήλωσή του στον Alpha, ο Ταλ Ντίλιαν ανέφερε ότι «χαιρετίζει και σέβεται τον επαγγελματισμό και την ανεξαρτησία των κυπριακών Αρχών, καθώς και τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξαν μετά από ενδελεχή έρευνα».

Οπως υποστήριξε, «η σαφής απόφαση θα απογοητεύσει όσους στην Ελλάδα ήλπιζαν να συνδέσουν τις δύο υποθέσεις, βασιζόμενοι σε ένα αφήγημα και όχι στα πραγματικά περιστατικά».

Σημειώνει ότι για τον ίδιο η εξέλιξη είναι «ένα σημαντικό πρώτο βήμα για να καταλαγιάσει ο «θόρυβος» που έχει δημιουργηθεί. Παραμένω πεπεισμένος ότι, καθώς οι διαδικασίες στην Ελλάδα προχωρούν, τα πραγματικά περιστατικά και τα αποδεικτικά στοιχεία θα τύχουν της δέουσας εξέτασης και θα συμβάλουν στην αποκατάσταση της φήμης μου και στην αποκάλυψη της αλήθειας σχετικά με τις κατηγορίες που διατυπώνονται εναντίον μου και των άλλων τριών κατηγορουμένων.

Όσοι βασίστηκαν επί μακρόν σε αυτό το αφήγημα, ενδέχεται τελικά να διαπιστώσουν ότι από τα πραγματικά περιστατικά απορρέει μια εντελώς διαφορετική ιστορία. Κάποιοι ίσως επίσης διαπιστώσουν ότι η αλήθεια, την οποία ήδη γνωρίζουν, είναι ακόμα πιο δύσκολο να συνάδει με το αφήγημα που επέλεξαν να προωθήσουν.»

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