Η Γάκα έβγαλε δύο φωτογραφίες και ένα βίντεο την ώρα που ο Μαζωνάκης ξεκίνησε την πλασμαφαίρεση - Τα έσβησε πριν πάει στην Αστυνομία

Οι πραγματογνώμονες κατάφεραν να ανακτήσουν από τη συσκευή δύο διαγραμμένες φωτογραφίες και ένα διαγραμμένο βίντεο, τα οποία είχαν δημιουργηθεί το μεσημέρι της 9ης Σεπτεμβρίου, σε χρονικό διάστημα λίγων λεπτών και ενώ, σύμφωνα με τα υπόλοιπα στοιχεία της έρευνας, ο τραγουδιστής βρισκόταν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου. Μάλιστα η μία εικόνα είχε διαμοιραστεί, δηλαδή είχε σταλεί από το κινητό της κυρίας Γάκα σε κάποιον άλλο αριθμό.

Το ακόμη πιο σημαντικό στοιχείο είναι ότι και τα τρία αρχεία διαγράφηκαν σχεδόν ταυτόχρονα, λίγο μετά τις 19:09 της ίδιας ημέρας. Ήταν εκείνες οι ώρες όπου οι δύο γιατροί, η Ιωάννα Γάκα και ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος αναζητούνταν από την ΕΛΑΣ με τους δυο εν τέλει να πηγαίνουν στις 19:45 να καταθέσουν στο ΑΤ Κυψέλης για την υπόθεση.

Οι δύο φωτογραφίες και το ένα βίντεο

Η πραγματογνωμοσύνη αποτυπώνει με ακρίβεια τις ώρες δημιουργίας, λήψης και διαγραφής των αρχείων.

Η μία φωτογραφία τραβήχτηκε στις 14:43:36 της 9ης Σεπτεμβρίου. Το αρχείο εμφανίζεται να έχει δημιουργηθεί στις 14:44:19 και στη συνέχεια να έχει διαγραφεί στις 19:09:09.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι η συγκεκριμένη εικόνα περιλαμβάνει και δεδομένα γεωγραφικού εντοπισμού. Οι συντεταγμένες που βρέθηκαν στα μεταδεδομένα της αντιστοιχούν, σύμφωνα με την έρευνα της ΔΕΕ, σε σημείο επί της οδού Καρνεάδου στην Αθήνα που ταυτίζεται με την τοποθεσία του ιατρείου τους. Για αυτή ακριβώς τη φωτογραφία είναι που οι πραγματογνώμονες εντόπισαν και τα ψηφιακά ίχνη διαμοιρασμού.

Η δεύτερη φωτογραφία τραβήχτηκε στις 14:45:22 και δημιουργήθηκε ως αρχείο τέσσερα δευτερόλεπτα αργότερα, στις 14:45:26. Και αυτή βρέθηκε διαγραμμένη. Σημειώνεται πως σύμφωνα με τα διααθέσιμα στοιχεία, εκείνο ήταν το χρονικό σημείο στο οποίο ο Μαζωνάκης ξεκίνησε την πλασμαφαίρεση. Η ώρα διαγραφής της ήταν 19:09:13, δηλαδή μόλις τέσσερα δευτερόλεπτα μετά τη διαγραφή της πρώτης εικόνας. Και η δεύτερη φωτογραφία έφερε τις ίδιες συντεταγμένες, οι οποίες οδηγούν στην οδό Καρνεάδου.

Σε μία από τις δύο φωτογραφίες, σύμφωνα με πλαροφορίες, ο Γιώργος Μαζωνάκης εμφανίζεται ξαπλωμένος στο κρεβάτι της κλινικής, ενώ το μηχάνημα βρίσκεται σε λειτουργία. Φορά κίτρινο κοντομάνικο μπλουζάκι, είναι σκεπασμένος από τη μέση και κάτω με κουβέρτα και έχει το κεφάλι του στραμμένο προς τα δεξιά, με τα μάτια κλειστά. Στο δεξί του χέρι διακρίνεται φλεβοκαθετήρας, ενώ αντίστοιχη σύνδεση φαίνεται να υπάρχει και στο αριστερό.

Στην ίδια συσκευή εντοπίστηκε και ένα διαγραμμένο αρχείο βίντεο. Από τα μεταδεδομένα προκύπτει ότι το βίντεο δημιουργήθηκε στις 14:43:55, δηλαδή ανάμεσα χρονικά στις δύο φωτογραφίες. Το αρχείο βρέθηκε επίσης διαγραμμένο και, σύμφωνα με την πραγματογνωμοσύνη, η διαγραφή έγινε στις 19:09:13.

Έτσι, το χρονικό των ψηφιακών αρχείων διαμορφώνεται ως εξής:

14:43:36: λήψη της πρώτης φωτογραφίας

14:43:55: δημιουργία του βίντεο

14:45:22: λήψη της δεύτερης φωτογραφίας

19:09:09: διαγραφή της πρώτης φωτογραφίας

19:09:13: διαγραφή της δεύτερης φωτογραφίας και του βίντεο

Σημειώνεται πάντως πως για περισσότερα στοιχεία ως προς το πού εστάλη η μία από τος φωτογραφίες θα χρειαστεί η άρση τηλεφωνικού απορρήτου.

Και τα τρία αρχεία εντοπίστηκαν στον χώρο αποθήκευσης DCIM του κινητού της Ιωάννας Γάκα, δηλαδή στην εργοστασιακή διαδρομή όπου αποθηκεύεται κατά κανόνα το οπτικοακουστικό υλικό των συσκευών Apple.

Οι πραγματογνώμονες σημειώνουν πάντως ότι στον συγκεκριμένο φάκελο μπορούν να υπάρχουν και αρχεία που έχουν εισαχθεί μέσω AirDrop ή έχουν συγχρονιστεί μέσω iCloud Photos. Για τις δύο φωτογραφίες, όμως, υπάρχουν συγκεκριμένα μεταδεδομένα λήψης και γεωγραφικής θέσης στην Καρνεάδου.

Οι φωτογραφίες τραβήχτηκαν με τον Γιώργο Μαζωνάκη στο ιατρείο

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δημοσίευσε νωρίτερα protothema.gr, η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης ξεκίνησε στις 14:37. Με βάση αυτό το δεδομένο, φαίνεται οι φωτογραφίες να τραβήχθηκαν λίγο αφότου ο τραγουδιστής είχε φτάσει στο ιατρείο και είχε μόλις ξεκινήσει την διαδικασία της πλασμαφαίρεσης.

Στις 15:22 καταγράφεται το πρώτο alert και, όπως προκύπτει από τα δεδομένα που εξετάζονται, στο σημείο εκείνο φαίνεται να σταματά η θεραπεία. Ακολουθούν και άλλες προειδοποιήσεις από το μηχάνημα: μία στις 15:23 και στη συνέχεια δύο ακόμη alerts στις 15:45. Η κλήση προς το ΕΚΑΒ, ωστόσο, καταγράφεται στις 16:11.

Με βάση αυτά τα στοιχεία, το βασικό ερώτημα της έρευνας μετατοπίζεται πλέον στο τι ακριβώς συνέβη μέσα στο ιατρείο από τις 15:22, όταν εμφανίζεται η πρώτη ένδειξη συναγερμού, έως τις 16:11, όταν ζητήθηκε τελικά η συνδρομή του ΕΚΑΒ.

Το κρίσιμο χρονικό

Η ακολουθία των γεγονότων που προκύπτει από τα έως τώρα δεδομένα έχει ως εξής:

14:37: Ξεκινά η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης.

15:22: Το μηχάνημα καταγράφει το πρώτο alert. Στο συγκεκριμένο χρονικό σημείο φαίνεται ότι διακόπτεται η θεραπεία.

15:23: Καταγράφεται νέο alert.

15:45: Το

16:11: Γίνεται η κλήση προς το ΕΚΑΒ.

Αυτό σημαίνει ότι από το πρώτο alert μέχρι την κλήση στο ΕΚΑΒ μεσολαβούν 49 λεπτά.

Το διάστημα αυτό θεωρείται πλέον ένα από τα κρισιμότερα σημεία της υπόθεσης, καθώς οι Αρχές καλούνται να εξακριβώσουν τι σήμαιναν οι συγκεκριμένες προειδοποιήσεις του μηχανήματος, τι εικόνα παρουσίαζε εκείνη την ώρα ο τραγουδιστής, ποιες ενέργειες έγιναν από τους παριστάμενους και γιατί δεν ζητήθηκε νωρίτερα βοήθεια.

Κατά τις πληροφορίες που βρίσκονται υπό αξιολόγηση, η κλήση για επείγουσα ιατρική συνδρομή θα έπρεπε να έχει γίνει ήδη από την εμφάνιση του πρώτου alert στις 15:22. Αυτό ακριβώς το σημείο αναμένεται να αποτελέσει κρίσιμο αντικείμενο της ανακριτικής διερεύνησης.

Η κατάθεση του οδηγού ταξί: Στην Καρνεάδου πριν από τις 14:00

Σημαντική για την ανασύνθεση της ημέρας είναι και η κατάθεση του οδηγού ταξί που μετέφερε τον Γιώργο Μαζωνάκη από το σπίτι του στη Βούλα μέχρι την Καρνεάδου. Ο οδηγός κατέθεσε ότι ο τραγουδιστής είχε επικοινωνήσει από τα ξημερώματα της 9ης Σεπτεμβρίου και είχε ζητήσει να τον παραλάβουν στις 12:00, καθώς ήθελε να βρίσκεται στις 13:00 στο Κολωνάκι.

Ο ίδιος έφτασε έξω από το σπίτι του Μαζωνάκη στις 11:55. Ο τραγουδιστής καθυστέρησε να ετοιμαστεί και βγήκε τελικά περίπου στις 13:15 με 13:20.

Ο οδηγός παρατήρησε ότι είχε μία αμυχή στο μέτωπο και κρατούσε χαρτοπετσέτα πάνω στο σημείο. Του πρότεινε να περάσουν από φαρμακείο, κάτι που ο Μαζωνάκης δέχθηκε. Έκαναν στάση σε φαρμακείο στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, στη Γλυφάδα, όπου τοποθετήθηκε τσιρότο στην αμυχή, και στη συνέχεια ξεκίνησαν χωρίς άλλη στάση για το Κολωνάκι.

Ο Μαζωνάκης τού ζήτησε να τον μεταφέρει συγκεκριμένα στην Καρνεάδου 11, χωρίς να του εξηγήσει τι ακριβώς επρόκειτο να κάνει εκεί. Σύμφωνα με την κατάθεση, το ταξί έφτασε στην Καρνεάδου μεταξύ 13:50 και 13:59.

Ο τραγουδιστής κατέβηκε από την πίσω δεξιά πόρτα και κινήθηκε προς την πολυκατοικία, ενώ ο οδηγός αποχώρησε για να περιμένει σε κοντινό σημείο. Του είχε πει ότι θα έμενε περίπου δύο ώρες

Οι δύο άνδρες είχαν ήδη συμφωνήσει ότι το ταξί θα τον περίμενε και, όταν ολοκληρωνόταν το ραντεβού στο Κολωνάκι, θα πήγαιναν στη συνέχεια στην Κηφισιά, όπου ο Μαζωνάκης υπολόγιζε ότι θα παρέμενε περίπου δύο ώρες. Ο οδηγός στάθμευσε και περίμενε.

Όταν είχαν περάσει περίπου δυόμισι ώρες χωρίς καμία επικοινωνία από τον τραγουδιστή, κάλεσε τον συνεργάτη του προκειμένου να τον αντικαταστήσει στη βάρδια. Η αλλαγή έγινε περίπου στις 17:15 και μέχρι εκείνη τη στιγμή ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν είχε τηλεφωνήσει ούτε στον έναν ούτε στον άλλο για να τους ενημερώσει ότι είχε τελειώσει.

Περίπου στις 17:30, ενώ ο οδηγός κατευθυνόταν προς το σπίτι του, φίλος του τον ενημέρωσε τηλεφωνικά ότι ο τραγουδιστής είχε πεθάνει.

«Δεν είχε την εικόνα άρρωστου ανθρώπου»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και η εικόνα που περιέγραψε ο οδηγός για τον Μαζωνάκη κατά τη διάρκεια της διαδρομής. Όπως κατέθεσε, τον γνώριζε περίπου 24 χρόνια και τον είχε εξυπηρετήσει αρκετές φορές, έστω και περιστασιακά.

Την ημέρα εκείνη, όπως είπε, δεν παρατήρησε κάποια διαφορετική ή ανησυχητική συμπεριφορά. Ο Μαζωνάκης, σύμφωνα με τον μάρτυρα, έδειχνε όπως και τις προηγούμενες φορές που τον είχε μεταφέρει.

Ο οδηγός ανέφερε μάλιστα ότι όταν πληροφορήθηκε αργότερα από τις ειδήσεις πως ο τραγουδιστής είχε μεταβεί στο Κολωνάκι για να υποβληθεί σε σημαντική θεραπεία, συγκλονίστηκε, καθώς κατά τη δική του εικόνα εκείνη την ημέρα «δεν είχε την εικόνα άρρωστου ανθρώπου».

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα