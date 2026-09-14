Γιώργος Μαζωνάκης: Η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου δίνει απαντήσεις για τις συνομιλίες των γιατρών

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛΑΣ Κωνσταντία Δημογλίδου οι έρευνες για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη στο Κολωνάκι δεν έχουν σταματήσει και οι αρμόδιες υπηρεσίες εργάζονται νυχθημερόν, προκειμένου να δοθεί στον ανακριτή πλήρη εικόνα για όσα συνέβησαν το επίμαχο χρονικό διάστημα.

Στον αρμόδιο ανακριτή έχει ήδη παραδοθεί μια πρώτη έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών με την επεξεργασία των στοιχείων συνεχίζεται, καθώς πρόκειται για μεγάλο όγκο δεδομένων.

Οι αστυνομικές αρχές δίνουν ιδιαίτερη σημασία στις τηλεφωνικές επικοινωνίες που πραγματοποιήθηκαν, όχι μόνο μεταξύ των δύο κατηγορουμένων, αλλά και με άλλα πρόσωπα.

«Αναμένουμε και τα αποτελέσματα από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, καθώς είναι πολύ σημαντικές και οι συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ των κατηγορουμένων και με άλλα πρόσωπα», ανέφερε η Κωνσταντία Δημογλίδου μιλώντας στην ΕΡΤ, επισημαίνοντας ότι τρίτα πρόσωπα ενδέχεται να δώσουν περισσότερα στοιχεία για την υπόθεση.

Πηγή: newsit.gr