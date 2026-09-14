Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΕλλάδαΡάγισαν και οι πέτρες - Με στίχους από το «Θέλω να γυρίσω στα παλιά» ο επικήδειος στον Γιώργο Μαζωνάκη
ΕΛΛΑΔΑ

Ράγισαν και οι πέτρες - Με στίχους από το «Θέλω να γυρίσω στα παλιά» ο επικήδειος στον Γιώργο Μαζωνάκη

 14.09.2026 - 14:16
Ράγισαν και οι πέτρες - Με στίχους από το «Θέλω να γυρίσω στα παλιά» ο επικήδειος στον Γιώργο Μαζωνάκη

Με τα λόγια του τραγουδιού του Γιώργου Μαζωνάκη «Θέλω να γυρίσω στα παλιά» αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη στον επικήδειό του ο Μητροπολίτης Νίκαιας Αλέξιος.

«Είμαστε ικανοποιημένοι με τη συμπεριφορά του, με την αγάπη του στη Νίκαια, με την πολύτιμη προσφορά του σε αδελφούς που είχαν ανάγκη, με τα λόγια του γεμάτα αγάπη προς όλους» είπε ο κ. Αλέξιος παραθέτοντας τους στίχους από το τραγούδι του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο επικήδειος του Μητροπολίτη Νίκαιας για τον Γιώργο Μαζωνάκη

«Ἐὰν τε γὰρ ζῶμεν, τῷ Κυρίῳ ζῶμεν, ἐὰν τε ἀποθνήσκωμεν, τῷ Κυρίῳ ἀποθνήσκωμεν· ἐὰν τε οὖν ζῶμεν ἐὰν τε ἀποθνήσκωμεν, τοῦ Κυρίου ἐσμέν»

(Ρωμ. 14, 8).

Αδελφοί μου αγαπητοί,

Γνωρίζω πώς είναι βαρύ το πένθος της οικογενείας του αδελφού Γιώργου Μαζωνάκη, αλλά και όλων ημών, που τον αγαπήσαμε και χαρήκαμε με τα τραγούδια του. Είμαστε ικανοποιημένοι με τη συμπεριφορά του, με την αγάπη του στη Νίκαια, με την πολύτιμη προσφορά του σε αδελφούς που είχαν ανάγκη, με τα λόγια του γεμάτα αγάπη προς όλους.

Η παρουσία χιλιάδων λαού εδώ και χθες και σήμερα στην Εξόδιο Ιερά Ακολουθία, συνιστά απόδειξη ανταπόκρισης στην αγάπη του και στη σκέψη έρχεται μια ρήση ενός αρχαίου ιστορικού πως «Ο αληθινός τάφος των νεκρών είναι οι καρδιές των ανθρώπων» (Τάκιτος, 55-120). Έδωσε την αγάπη και παίρνει αγάπη και ζωντανός και αποχωρώντας από τη ζωή.

Παρακολουθώντας τη ζωή του και τα λόγια του, ανακαλώ στη σκέψη ένα συλλογισμό που τον αφορά: «Ο θάνατος είναι μια πρόκληση. Μας λέει να μη χάνουμε χρόνο. Μας λέει να πούμε ο ένας στον άλλο, τώρα αμέσως, ότι αγαπάμε ο ένας τον άλλο» (Leo Buscaglia, 1924-1998).

Αποκτά μια επικαιρότητα το τραγούδι του Γιώργου, που όλοι γνωρίζουμε:

Μεγαλώνω και ξεχνώ

μόνο τους κακούς ανθρώπους.

Όσους μιλούσαν με βρισιές,

γιατί ποτέ δε μάθαν τρόπους.

Μα ποτέ μου δε ξεχνώ

τη παλιά τη γειτονιά μου,

γιατί στο παγκάκι της πλατείας

έχω χαράξει τα όνειρά μου.

Θέλω να γυρίσω στα παλιά.

Θέλω την παλιά μου γειτονιά.

Και γύρισε και είναι ανάμεσά μας τόσο νέος και τόσο δημιουργικός. Αναβιώνει τώρα εδώ το έπος ετου Διγενή Ακρίτα

Κι επήγαν και παλέψανε στα μαρμαρένια αλώνια

κι όθε χτυπάει ο Διγενής, το αίμα αυλάκι κάνει

κι όθε χτυπάει ο Χάροντας το αίμα τράφο κάνει

Αδελφοί μου αγαπητοί

Πιστεύουμε και κηρύσσουμε ότι προσδοκούμε Ανάσταση και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Με αυτή την πίστη αποχαιρετούμε τον αγαπητό μας Γιώργο που ευχόμαστε να είναι ήδη στην αγκαλιά του Θεού. Να βρει ανάπαυση η ψυχή του, να παρηγορηθούν οι συγγενείς και οι φίλοι του, και δηλώνουμε με ανθρώπινο πόνο αλλά και με τη σταθερή ελπίδα ότι «ο Κύριος έδωκεν, ο Κύριος αφείλατο. Ως τω Κυρίω έδοξεν, ούτε και εγένετο. Είη το όνομα του Κυρίου ευλογημένον εις τους αιώνας»

 

Πηγή: protothema.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Συγκίνηση στην κηδεία του Μαζωνάκη – Ο κόσμος χόρεψε ζεϊμπέκικο με τα τραγούδια του – Δείτε το βίντεο που «ραγίζει καρδιές»
Πώς οι αρχές έφτασαν στην κατάσχεση της τεράστιας ποσότητας κεταμίνης στη Λεμεσό – Στο μικροσκόπιο συγκεκριμένες πληροφορίες (ΒΙΝΤΕΟ)
Οικονομόπουλος για Μαζωνάκη: «Έχω ενοχές μέσα μου - Το τελευταίο διάστημα με έπαιρνε συνέχεια τηλέφωνο, δεν κατάλαβα τι ήθελε να μου πει»
Άγρια συμπλοκή στη Λεμεσό με ρόπαλα και μπαλτά - Στο νοσοκομείο δύο πρόσωπα με κατάγματα κρανίου
Νέα δεδομένα στην υπόθεση του 4χρονου στην Έγκωμη - «Πρέπει να έχουμε συνεχή επίβλεψη των παιδιών»
Σε 24ωρη απεργία την Πέμπτη οι κυβερνητικοί ωρομίσθιοι, το Προσωπικό Σχολικών Εφορειών και ΟΚΥπΥ

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Γιώργος Μαζωνάκης: Προσπάθεια διαγραφής στοιχείων από τον υπολογιστή του ιατρείου - Τι έχει ανακτηθεί από την ΕΛ.ΑΣ.

 14.09.2026 - 14:13
Επόμενο άρθρο

Ανείπωτη τραγωδία στην Ελλάδα: Έφυγε από τη ζωή ο 31χρονος Γιώργος μετά από τροχαίο - Δείτε φωτογραφία του

 14.09.2026 - 14:22
ΠτΔ: Συνεχίζονται οι πυρετώδεις προετοιμασίες από ΗΕ για το Κυπριακό

ΠτΔ: Συνεχίζονται οι πυρετώδεις προετοιμασίες από ΗΕ για το Κυπριακό

Συνεχίζεται η πυρετώδης προετοιμασία, έτσι ώστε την εβδομάδα της Γενικής Συνέλευσης, να προκύψουν κάποια αποτελέσματα που θα οδηγήσουν στον επιθυμητό στόχο που είναι η ανακοίνωση για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: Συνεχίζονται οι πυρετώδεις προετοιμασίες από ΗΕ για το Κυπριακό

ΠτΔ: Συνεχίζονται οι πυρετώδεις προετοιμασίες από ΗΕ για το Κυπριακό

  •  14.09.2026 - 09:29
LIVE - Μαζωνάκης: Έπεσε η αυλαία στη Νίκαια – Το τελευταίο «αντίο» στον «Μαζώ»

LIVE - Μαζωνάκης: Έπεσε η αυλαία στη Νίκαια – Το τελευταίο «αντίο» στον «Μαζώ»

  •  14.09.2026 - 09:55
Νέα δεδομένα στην υπόθεση του 4χρονου στην Έγκωμη - «Πρέπει να έχουμε συνεχή επίβλεψη των παιδιών»

Νέα δεδομένα στην υπόθεση του 4χρονου στην Έγκωμη - «Πρέπει να έχουμε συνεχή επίβλεψη των παιδιών»

  •  14.09.2026 - 11:43
Πώς οι αρχές έφτασαν στην κατάσχεση της τεράστιας ποσότητας κεταμίνης στη Λεμεσό – Στο μικροσκόπιο συγκεκριμένες πληροφορίες (ΒΙΝΤΕΟ)

Πώς οι αρχές έφτασαν στην κατάσχεση της τεράστιας ποσότητας κεταμίνης στη Λεμεσό – Στο μικροσκόπιο συγκεκριμένες πληροφορίες (ΒΙΝΤΕΟ)

  •  14.09.2026 - 12:32
Το χρονικό των τελευταίων στιγμών του Μαζωνάκη: Σταμάτησε η καρδιά του, αλλά κάλεσαν το ΕΚΑΒ μετά από 49 λεπτά

Το χρονικό των τελευταίων στιγμών του Μαζωνάκη: Σταμάτησε η καρδιά του, αλλά κάλεσαν το ΕΚΑΒ μετά από 49 λεπτά

  •  14.09.2026 - 14:25
Συγκίνηση στην κηδεία του Μαζωνάκη – Ο κόσμος χόρεψε ζεϊμπέκικο με τα τραγούδια του – Δείτε το βίντεο που «ραγίζει καρδιές»

Συγκίνηση στην κηδεία του Μαζωνάκη – Ο κόσμος χόρεψε ζεϊμπέκικο με τα τραγούδια του – Δείτε το βίντεο που «ραγίζει καρδιές»

  •  14.09.2026 - 12:40
Άγρια συμπλοκή στη Λεμεσό με ρόπαλα και μπαλτά - Στο νοσοκομείο δύο πρόσωπα με κατάγματα κρανίου

Άγρια συμπλοκή στη Λεμεσό με ρόπαλα και μπαλτά - Στο νοσοκομείο δύο πρόσωπα με κατάγματα κρανίου

  •  14.09.2026 - 12:06
Σε 24ωρη απεργία την Πέμπτη οι κυβερνητικοί ωρομίσθιοι, το Προσωπικό Σχολικών Εφορειών και ΟΚΥπΥ

Σε 24ωρη απεργία την Πέμπτη οι κυβερνητικοί ωρομίσθιοι, το Προσωπικό Σχολικών Εφορειών και ΟΚΥπΥ

  •  14.09.2026 - 14:03

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα