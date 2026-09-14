Σε 24ωρη απεργία την Πέμπτη οι κυβερνητικοί ωρομίσθιοι, το Προσωπικό Σχολικών Εφορειών και ΟΚΥπΥ

Την ίδια ημέρα, θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Προεδρικό Μέγαρο στις 10:00 π.μ.

Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των οργανώσεων, η απεργία αφορά το Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό (ΩΚΠ), που απασχολείται σε Υπουργεία, Τμήματα και Υπηρεσίες, το Προσωπικό των Σχολικών Εφορειών (σχολεία), καθώς και το Ωρομίσθιο Προσωπικό του ΟΚΥπΥ (νοσοκομεία).

Σε κοινή ανακοίνωση οι συντεχνίες ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ, ΠΑΣΥΕΚ ΠΕΟ και ΔΕΕ ΚΔΟΚΩ ΔΕΟΚ αναφέρουν ότι «η ευθύνη για ό,τι συμβεί βαραίνει αποκλειστικά την Κυβέρνηση, την οποία καλούμε, έστω και τώρα, να αναγνωρίσει την ανάγκη βελτίωσης των μισθών του εν λόγω προσωπικού και να αναγνωρίσει τη σημαντική προσφορά του».

Εξαιτίας της στάσης της Κυβέρνησης, εξετάζεται το ενδεχόμενο κλιμάκωσης των μέτρων, με επέκταση της απεργίας από 24ωρη σε 48ωρη, προσθέτουν.

Προσθέτουν ότι έχουν δώσει «πάρα πολύ χρόνο για διάλογο (15 μήνες), ώστε να καταλήξουμε σε συμφωνία, αλλά δυστυχώς η Κυβέρνηση δεν ανταποκρίθηκε όπως όφειλε να πράξει».

Αναφέρουν επίσης ότι η απόφαση για τη λήψη δυναμικών μέτρων λήφθηκε μετά την αρνητική στάση της Κυβέρνησης να παραχωρήσει γενικές μισθολογικές αυξήσεις για την τριετία 2025-2027, κατά την ανανέωση των συλλογικών συμβάσεων, παρά τους θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας και τα καταγεγραμμένα δημοσιονομικά πλεονάσματα.

Σύμφωνα με τις συντεχνίες, οι εργαζόμενοι διεκδικούν την ανανέωση της συλλογικής σύμβασης εργασίας για τα έτη 2025-2027, με δίκαιες μισθολογικές αυξήσεις (2% για το 2025, 3% για το 2026 και 3% για το 2027), για την κάλυψη του υψηλού κόστους διαβίωσης, δεδομένου ότι οι μισθοί τους παρέμειναν στάσιμοι ή υπέστησαν αποκοπές για πάνω από μία δεκαετία.

Αναφέρουν ότι μεταξύ των παρεμφερών αιτημάτων, διεκδικούν την αποκατάσταση των αρχικών σημείων πρόσληψης, τα οποία παραμένουν μειωμένα κατά 10%, καθώς και βελτίωση του Ταμείου Προνοίας κατά 0,5%.

Προσθέτουν ότι η επικείμενη κινητοποίηση αποτελεί την αφετηρία των ενεργειών των συντεχνιών, με στόχο τη διασφάλιση της αξιοπρέπειας και της αγοραστικής δύναμης των χαμηλότερα αμειβόμενων εργαζομένων του κρατικού και ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Επίσης, οι συντεχνίες ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ, ΠΑΣΥΕΚ ΠΕΟ και ΔΕΕ ΚΔΟΚΩ ΔΕΟΚ αναφέρουν ότι η Κυβέρνηση, πέραν της μη παραχώρησης αυξήσεων, καταργεί ή δεν συμπληρώνει κενές θέσεις και, ως αποτέλεσμα αυτού, τα πλείστα Τμήματα/Υπηρεσίες δεν μπορούν να ανταποκρίνονται επαρκώς στην αποστολή τους.

«Ζητούμε την κατανόηση του κοινού για την αναπόφευκτη αναστάτωση και καλούμε την πολιτική ηγεσία και την κοινωνία να στηρίξουν τον δίκαιο αγώνα μας», καταλήγουν.