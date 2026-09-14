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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠτΔ: Συνεχίζονται οι πυρετώδεις προετοιμασίες από ΗΕ για το Κυπριακό

 14.09.2026 - 09:29
ΠτΔ: Συνεχίζονται οι πυρετώδεις προετοιμασίες από ΗΕ για το Κυπριακό

Συνεχίζεται η πυρετώδης προετοιμασία, έτσι ώστε την εβδομάδα της Γενικής Συνέλευσης, να προκύψουν κάποια αποτελέσματα που θα οδηγήσουν στον επιθυμητό στόχο που είναι η ανακοίνωση για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, στο Γυμνάσιο Αγίου Δομετίου, και σε ερώτηση για την ανανέωση της άρσης του εμπάργκο όπλων από τις Ηνωμένες Πολιτείες για την Κύπρο και αν αυτό είναι ένα μήνυμα για τις σχέσεις ΗΠΑ-Κύπρου για ακόμα μια φορά, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «είναι ένα ξεκάθαρο μήνυμα για τις σχέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών με την Κυπριακή Δημοκρατία που ενισχύονται συνεχώς, ειδικότερα στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας.

Πέραν αυτού που ανακοινώθηκε από πλευράς των Ηνωμένων Πολιτειών, τρέχουν και πολλά άλλα προγράμματα, τρέχουν προγράμματα που αφορούν τον εκσυγχρονισμό των υποδομών της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ειδικότερα αναφέρομαι στην Αεροπορική Βάση ΄Ανδρέας Παπανδρέου’. Τρέχουν συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε σχέση με την αγορά εξοπλιστικών προγραμμάτων από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Την ίδια στιγμή έχουμε για πρώτη φορά Κύπριους, οι οποίοι συμμετέχουν, σπουδάζουν στις αμερικανικές Στρατιωτικές Ακαδημίες και, ειδικότερα στα θέματα της άμυνας και της ασφάλειας, υπάρχει μια άριστη συνεργασία που δεν βρισκόταν ποτέ προηγουμένως σε τέτοιο υψηλό επίπεδο».

Σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι στις 10 Σεπτεμβρίου αναμενόταν τηλεφωνική επικοινωνία του ΓΓ των ΗΕ με την προσωπική του απεσταλμένη για το Κυπριακό και ερωτηθείς αν ο ίδιος έχει κάποια ενημέρωση σε σχέση με αυτό, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «έγινε αυτή η τηλεφωνική επικοινωνία. Έχουμε μια πρώτη ενημέρωση. Δεν θα δημοσιοποιήσω εγώ το αποτέλεσμα της συζήτησης, της τηλεφωνικής επικοινωνίας ανάμεσα στον Γενικό Γραμματέα και την κα Ολγκίν.

Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι συνεχίζεται η προετοιμασία, πυρετώδης προετοιμασία, υπάρχει σήμερα και συνάντηση των διαπραγματευτών, έτσι ώστε την εβδομάδα της Γενικής Συνέλευσης, θα είναι την ερχόμενη εβδομάδα, να προκύψουν κάποια αποτελέσματα που θα οδηγήσουν στον επιθυμητό στόχο που είναι η ανακοίνωση για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων».

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